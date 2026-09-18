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(240629) -- BEIJING, June 29, 2024 (Xinhua) -- This image provided by CNN shows U.S. President Joe Biden (R) and former President Donald Trump taking the stage at CNN's Atlanta studio for the first presidential debate of the 2024 election on June 27, 2024. (CNN/Handout via Xinhua)

CNN, MSNOW y Politico son vetados de Casa Blanca por dar noticias falsas, dice Trump

Redacción Nacionales 18 septiembre, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en CNN, MSNOW y Politico son vetados de Casa Blanca por dar noticias falsas, dice Trump 389 Vistas

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy viernes que CNN, MSNOW (antes llamado MSNBC) y Político fueron vetados de la Casa Blanca «con efecto inmediato» por dar lo que describió como noticias falsas, se indicó en una publicación en Truth Social.

«Me siento orgulloso de anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo la entrada a la Casa Blanca de las Noticias Falsas CNN, MSNOW (que recientemente cambió su nombre anterior de MSNBC debido a la falta de público y de credibilidad) y Politico (receptor de una suscripción ilegal y ridícula de ocho millones de dólares, un récord histórico, directamente del Gobierno de Estados Unidos durante el mandato del corrupto de Joe Biden, para mantenerlos ‘vivos’. ¡A mí esto me parece corrupción!), debido a que ‘reportan’ constantemente noticias falsas», escribió Trump.

«Los medios de comunicación no deberían de poder escribir ni reportar constantemente ficción y mentiras al cubrir al presidente de Estados Unidos, la administración Trump o a Estados Unidos de América», dijo Trump, y advirtió que después vendrán «otros medios de comunicación que difunden noticias falsas».

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