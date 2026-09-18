Defensa de José Santos Melara pide a Sala de lo Constitucional intervenir por situación médica 

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El abogado en el caso de los veteranos, Luis Rivera, presentó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un Hábeas Corpus a favor de José Santos Melara, ya que no se cuenta con una fecha definida para la audiencia única y su salud podría complicarse.

El Hábeas Corpus es una garantía constitucional y recurso legal que protege la libertad personal de un ciudadano frente a una detención arbitraria o ilegal.

Es de recordar que, en dos ocasiones, la audiencia única contra los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz se ha suspendido; la primera en agosto y la segunda en septiembre debido a problemas de conexión por parte de Centros Penales.

Ante la falta de fecha de la audiencia única, uno de los abogados defensores interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un Habeas Corpus a favor de Melara Yanes, ya que tiene más de 70 años y padece de enfermedades crónicas.

“El estar encerrado en ese lugar, le está afectando mucho en su salud. Nosotros lo que estamos pidiendo a la Sala es que revise no solamente la situación médica, que se cumplan las citas, que se le hagan los chequeos médicos y que también se le dé la atención médica de acuerdo al derecho constitucional y a los principios constitucionales”, destacó Rivera.

Rivera informó que José Santos Melara tenía para el 11 de septiembre de 2026 citas médicas, pero hasta la fecha desconocen si estas fueron realizadas. A finales de este mismo mes, tiene una septoplastia (cirugía de tabique).

“Justamente porque no hay una fecha señalada para la audiencia única es que nosotros hemos interpuesto el Hábeas Corpus porque consideramos que el que no haya fecha, y si bien es cierto que se suspendió por las citas médicas de los procesados, también les afecta. En el caso de José Santos Melara, someterse a esa cirugía (septoplastia) no solamente tiene que saber qué tipo de proceso médico le van a realizar, sino que también el periodo de recuperación y eso podría alargar también la audiencia”, destacó Rivera.

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