CNCO lanza su sencillo y video “PRETEND”

El multiplatino y galardonado boyband latino CNCO lanza su muy anticipado sencillo y video “Pretend”.

Reconocidos internacionalmente como los nuevos ídolos del pop, los muchachos de CNCO nos entregan un himno irresistible con energía contundente y melodías pegajosas. Con letra en inglés y español, este tema afirma que el grupo está uniendo culturas en Estados Unidos. El lanzamiento de “Pretend” coincide perfectamente con fechas claves de su exitosa gira por Estados Unidos, donde el grupo ha actuado ante varios sold-out a lo largo del país.CNCO reanuda su primera gira por Estados Unidos como artista principal este sábado 16 de febrero en el City National Civic de San José, California. Su gira ha recibido excelentes críticas por la prensa especializada, Billboard escribió sobre el revuelo que provocan en su artículo “5 Reasons You Can’t Miss Their First-Ever Headlining US Tour.” Y el diario Houston Chronicle publicó, “CNCO proves boy-band hysteria translates in Houston.”

Presentándose ante llenos totales y preparando más canciones nuevas, CNCO promete arrasar en el mercado angloparlante de Estados Unidos este año.

Acerca de CNCO

Desde su debut en el 2015, CNCO paulatinamente se ha convertido en uno de los grupos más exitosos a nivel mundial. En un poco más de tres años, CNCO ha acumulado más de 3 billones de streams y 6.5 billones de reproducciones de sus videos musicales, al igual que 12 discos de ORO y PLATINO en Estados Unidos. El grupo ha dado incontables conciertos ante llenos totales, y han innovado el panorama musical en todos los rincones del mundo. Entre los premios que CNCO ha obtenido se destacan Mejor Artista Latino Del 2018 en los People’s Choice Awards, 10 Latin American Music Awards, 5 Premios Juventud, 5 Premios Lo Nuestro, 4 Billboard Music Awards, 3 Premios Tu Mundo, 2 iHeartMusic Awards, y 2 Teen Choice Awards. Además, ellos han colaborado con artistas de la talla de Little Mix, Becky G, Enrique Iglesias, Prince Royce, y Yandel, y compartiendo cartelera con grandes talentos como Ariana Grande y Nicky Jam. Actualmente, el grupo se encuentra grabando material inédito.

