CINCO ARTÍCULOS DEMOLEDORES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS: ¿Por qué The Economist critica tanto a Bukele?

Por David Alfaro

01/06/2025

En los últimos días, The Economist ha publicado varios artículos muy críticos contra Bukele. Para entender por qué, hay que recordar que esta revista británica defiende desde hace décadas un conjunto de valores muy claros: la democracia liberal burguesa, el respeto al estado de derecho, la economía de mercado transparente y la independencia de las instituciones. A los ojos de sus editores, Bukele representa justo lo contrario. Y no sólo por lo que hace dentro de El Salvador, sino también por lo que simboliza fuera de él.

Veamos por qué.

1. Porque está concentrando demasiado poder

Desde que asumió el poder, Bukele ha ido desmantelando los contrapesos que toda democracia necesita: destituyó magistrados, puso a aliados en la Corte Suprema, controló la Fiscalía y ahora gobierna sin oposición real. Para The Economist, esto no es eficiencia: es autoritarismo. La historia está llena de líderes populares que empezaron así y terminaron aplastando las libertades.

2. Porque el estado de derecho no es opcional

La lucha contra las pandillas puede ser necesaria, pero no a cualquier costo. Detener a miles sin juicio, 8,000 desaparecidos («sin cuerpos no hay delito»), ignorar el debido proceso y mantener un régimen de excepción indefinido son señales de alarma. The Economist no se opone al orden, pero sí cree que sin justicia, ese orden es sólo represión.

3. Porque gobierna con show, no con instituciones

Bukele ha perfeccionado un estilo de liderazgo muy contemporáneo: gobierna desde Twitter, responde con memes, desprecia a los periodistas y desacredita cualquier crítica. Un presidente que no acepta límites, no es un reformador: es un dictador.

4. Porque la economía no se maneja como un experimento

El entusiasmo de Bukele por el Bitcoin, sumado a la opacidad en el manejo de fondos públicos y al masivo endeudamiento, inquieta a quienes creen en políticas económicas serias. Para The Economist, la economía no puede ser un terreno de apuestas: necesita reglas claras, transparencia y responsabilidad.

5. Porque su modelo puede replicarse en otros países

Lo que más preocupa no es sólo lo que pasa en El Salvador, sino que Bukele se ha convertido en una figura admirada por sectores políticos de extrema derecha en América Latina. Su mensaje es seductor: “Miren cómo acabé con el crimen, sin democracia, sin prensa, sin molestos jueces”. Para la revista, esto es un mensaje tóxico que puede alimentar nuevas olas autoritarias.

6. Porque está alineado con Trump, y eso no es un detalle menor

Uno de los factores más sensibles para The Economist es la cercanía de Bukele con Donald Trump. No es sólo que lo haya elogiado públicamente: también aceptó acuerdos migratorios duros, guardó silencio ante políticas abiertamente hostiles a los migrantes salvadoreños y adoptó un tono servil hacia él. Para una publicación que considera a Trump una amenaza global a la democracia liberal, el alineamiento de Bukele no es pragmatismo: es una señal de alerta roja.

En resumen:

Bukele no está en la mira de The Economist sólo porque concentra poder o arresta pandilleros. Lo está porque encarna un modelo de liderazgo que combina autoritarismo, populismo digital y alineamiento con fuerzas internacionales que cuestionan las bases de la democracia liberal. Para una revista que ha criticado a líderes similares en Hungría, Brasil, Filipinas o EE. UU., el caso salvadoreño no es la excepción: es el siguiente capítulo de una historia preocupante.

