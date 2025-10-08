Cierre del Gobierno de EEUU: Trump presiona a demócratas

Compartir

Washington/Prensa Latina

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que solo discutirá un acuerdo con los demócratas para extender los créditos fiscales a la atención médica si apoyan la propuesta de financiación de los republicanos para terminar el cierre gubernamental.

En una declaración en su red Truth Social, Trump pareció cambiar de opinión respecto a sus comentarios anteriores de este lunes, cuando señaló que estaba abierto a un acuerdo con los demócratas sobre la atención médica, un tema central en el debate sobre el cierre o shutdown del gobierno federal, el cual entrará este miércoles en su sexto día.

Según Trump los «demócratas han CERRADO el gobierno de Estados Unidos justo en medio de una de las economías más exitosas, incluyendo un mercado bursátil récord, que nuestro país haya tenido. Esto, lamentablemente, ha afectado a muchos programas, servicios y otros elementos de la sociedad de los que dependen los estadounidenses, y no debería haber sucedido”.

“Me complace colaborar con los demócratas en sus fallidas políticas de atención médica, o en cualquier otro tema, pero primero deben permitir que nuestro gobierno reabra. De hecho, ¡deberían abrir nuestro gobierno esta noche!”, acotó.

Sin embargo, en la mañana de este lunes, desde el Despacho Oval, insistió en que estaba abierto a un eventual acuerdo con los demócratas respecto al asunto de la atención médica. «Estamos negociando con los demócratas que podría derivar en resultados muy positivos», expresó a la prensa.

«Si hiciéramos el trato correcto, yo haría otro», señaló Trump, quien se negó a confirmar si se reuniría con líderes demócratas.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), expresó que solo dialogarían con Trump si el presidente hablaba en serio.

“Durante meses, los demócratas han pedido a Donald Trump y a los republicanos del Congreso que se sienten a la mesa y colaboren con nosotros para ofrecer costos más bajos y una mejor atención médica para el pueblo estadounidense”, declaró Schumer.

Puntualizó que «si el presidente Trump y los republicanos finalmente están listos para sentarse a negociar y lograr un acuerdo sobre la atención médica para las familias estadounidenses, los demócratas estarán allí, listos para hacerlo realidad».

El Gobierno está paralizado desde el miércoles, luego que demócratas y republicanos en el Senado no se pusieran de acuerdo para financiar el funcionamiento de la administración federal más allá del 30 de septiembre, cuando concluyó el año fiscal.

Los demócratas exigen una extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ObamaCare), que expirarán a finales de año.

De no tomarse medidas, los créditos fiscales mejorados, aprobados durante la pandemia de Covid-19 para ayudar a las personas a pagar la cobertura, expirarán al término de 2025.

