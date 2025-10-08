Homicidios en México caen 32 por ciento en primer año de Sheinbaum

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, Marcela Figueroa, informó este martes una caída del 32 por ciento en la incidencia de homicidio doloso durante el primer año de la actual administración.

Al intervenir en el habitual encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con periodistas, la titular mencionó que, en septiembre de 2024, un mes antes de comenzar el gobierno, el promedio diario de ese delito ascendía a 86,9, mientras el mes pasado cerró en 59,5. “Esta disminución, que es de 32 por ciento, implica que en septiembre de 2025 se registraron 27 homicidios dolosos menos diarios” con respecto al mismo período del año anterior, detalló la funcionaria, al destacar el pasado como el noveno mes más bajo desde 2015.

Según las estadísticas presentadas este martes, al comparar el promedio diario de ese delito entre enero-septiembre de cada año, sobresale que el lapso referido en 2025 resulta el de menor incidencia de homicidio doloso desde 2016.

Asimismo, siete estados concentran el 51 por ciento del total de crímenes de esta índole de enero a septiembre últimos: Guanajuato, con 11,3 del total a nivel nacional; Chihuahua (7,4), Baja California (7,3), Sinaloa (7,1), Estado de México (6,6), Guerrero (5,8) y Michoacán (5,6).

Figueroa destacó igualmente la disminución reportada en el último año en 23 entidades federativas, entre estas, Zacatecas, con una disminución del 88 por ciento; Chiapas (73), Quintana Roo (68), Jalisco (62), Nuevo León (61) y San Luis Potosí (53).

Aludió igualmente al promedio diario de delitos de alto impacto de 2018 (969,4) a septiembre pasado (524,4), lo cual revela un descenso de 46 por ciento, y resaltó los resultados de la estrategia contra la extorsión, dirigida a enfrentar el único delito que las autoridades aún no han podido disminuir.

Desde el inicio de la iniciativa en julio último, se atendieron 59 mil llamadas de denuncias, de las cuales 74 por ciento fueron delitos no consumados; 16 por ciento, intentos de extorsión en el pasado, y 10 por ciento, delitos consumados por los cuales se abrieron mil 986 carpetas de investigación.

Figueroa destacó que, entre 2019 y 2025, el feminicidio disminuyó 28,7 por ciento; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego cayeron 28,3; el secuestro extorsivo descendió 68,9, y el total de robos con violencia se redujo en 48,5.

La administración implementa una estrategia nacional de seguridad basada en cuatro ejes de acción: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

