CICIES es responsabilidad de la fiscalía y no del Ejecutivo: Saúl Baños

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Como FESPAD planteamos que se deben fortalecer las instituciones internas, para luego pensar en una comisión internacional que venga a sobreponerse sobre las instituciones estatales”, declaró Saúl Baños director ejecutivo de FESPAD, en reacción al anuncio del presidente Nayib Bukele, de echar a andar la CICIES en El Salvador.

Baños calificó de preocupante la formulación de esta comisión, que ha sido una iniciativa tomada por el órgano Ejecutivo cuando le corresponde por mandato a la Fiscalía General de la República.

“De acuerdo al artículo 193 de la Constitución de la República, ordinal 7º, la Fiscalía General de la República tiene la facultad de crear comisiones que contribuyan a hacer su trabajo de investigación. Y ese mismo artículo establece, además la subordinación de cualquier comisión creada por el ente fiscal, entendiendo que ninguna comisión está sobre la fiscalía, sino que se trata de un ente colaborador de la fiscalía”, manifestó.

Asimismo, consideró que ante la situación del debilitamiento legal e institucional del país, y un alto número de casos de corrupción, toma fuerza la idea de crear una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción (CICIES), aunque Baños explicó, primero se debería fortalecer la institucionalidad interna para luego pensar en una comisión internacional.

“Nos preocupa que la iniciativa venga desde el órgano Ejecutivo, porque esa comisión debe estar subordinada a la Fiscalía General de la República y no debe tener ninguna injerencia del órgano Ejecutivo; porque de lo contrario pierde la independencia.

Además, no hay una información compartida a la prensa que le permita llevar a la ciudadanía en general toda la información y lo que esta pensando con la CICIES”, acotó.

En cuanto a la “temporalidad” del trabajo de la CICIES, Baños fue enfático en señalar que esto debería discutirse de forma pública y transparente, para definir la orientación hacia el pasado y el futuro de los casos que se presenten para investigar.

“Si el espacio será desde el año 2009, podemos inferir que hay una clarísima intención de perseguir actos que se pudieron haber dado en cierto gobierno; pero ¿qué pasa con los otros gobiernos antes de 2009?, ¿los van a investigar o no lo harán?, ¿el actual gobierno va a ser objeto también de investigación por parte de la CICIES? Por supuesto que debería de ser así, pero de esto no se está hablando. Y los sectores empresariales; es decir, el sector privado ¿será objeto de investigación de la CICIES? De eso tampoco se ha dicho nada; entonces como hay tan poca información, por esto nos hacemos este tipo de interrogantes de las cuales no tenemos respuestas”, puntualizó.