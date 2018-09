CESTA se une a una vida libre de violencia para las mujeres

Alma Vilches

Como parte de la campaña “Por una vida libre de violencia para las mujeres”, el CESTA se unió a niños, jóvenes y mujeres de diferentes edades que pedalearon cuatro kilómetros, desde la playa San Blas hasta El Obispo, en el Puerto de La Libertad.

Tania Cedillos, directora ejecutiva de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), dijo que la bicicleteada se da como parte de la alerta nacional de la prevención de feminicidios y la violencia sexual, y para contrarrestar la violencia contra las mujeres.

“Todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas hemos padecido algún tipo de violencia”, recalcó la directora ejecutiva de la SIS.

Según Cedillos, en el país se tienen leyes que protegen a las mujeres de la violencia, pero el problema es en el ámbito judicial, donde se llevan los procesos, ya que muchos de los jueces no están familiarizados con el tema o las leyes y no se aplican los procedimientos pertinentes contra los agresores, tampoco se vela por los derechos de las mujeres para contrarrestar la violencia.

Asimismo, externó que dependiendo el tipo de delito así es la condena para el agresor y puede llegar hasta 30 años de cárcel, además del criterio del juez y las pruebas que se presenten.

La directora de Ciudad Mujer Colón, La Libertad, Bárbara Romero, explicó que esta es la primer bicicleteada en el Puerto de La Libertad, como una forma de manifestarse en contra de los feminicidios que ocurren en el país, así como de cualquier forma o expresión de violencia hacia las mujeres.

A la vez, agregó que en el país se registran actos de violencia contra las mujeres, y el Puerto de La Libertad no está exento de ello. Hay situaciones muy delicadas de embarazo en adolescentes, trata de mujeres, explotación sexual, por lo cual, es necesario implementar las mejores estrategias de actuación ante dicha problemática.

San Luis Talpa

Asimismo, con el objetivo de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte, un grupo de 130 estudiantes de diferentes centros escolares del municipio de San Luis Talpa, La Paz, participaron en un recorrido ciclístico que finalizó en la playa El Pimental.

Jesús López, representante de CESTA, dijo que están interesados en promover el uso de la bicicleta, ya que además de utilizarse como medio de transporte sirve para ejercitarse y hacer múltiples actividades, una de ellas es la cohesión social, pues permite que los jóvenes puedan ir tranquilamente hablando, hacer competencia o disfrutar de un paseo.

“Estamos interesados en promover la bicicleta y también en impulsar talleres de mantenimiento, por eso hemos culminado este segundo curso en el municipio, asimismo, les haremos entrega de herramientas para que puedan poner su taller”, manifestó López.

El CESTA graduó a un grupo de personas de escasos recursos económicos o con algún tipo de discapacidad, a quienes se les capacitó por cuatro meses en reparación y mantenimiento de bicicleta, a fin que puedan contar con una forma de mejorar sus ingresos. Guadalupe Aguilar, residente en San Luis Talpa, La Paz, se mostró agradecida con el CESTA por el programa impartido, ya que le permitió aprender un nuevo oficio y con lo cual, contribuir a la economía del hogar.

“Debido a mi discapacidad, que sufro de amnesia parcial, se me hizo un poco difícil el aprendizaje, pues lo que aprendía en un día, al siguiente lo olvidaba, pero el instructor y mis compañeros me dieron ánimos para seguir adelante. Hoy que me gradúo en reparación y mantenimiento de bicicletas pienso poner mi taller”, reiteró Aguilar.

En San Luis Talpa tiene muy buena aceptación el uso de la bicicleta, ya que en los caseríos y cantones este es el principal medio de transporte, el CESTA promueve que desde pequeños los niños tengan esa cultura, la idea es tener una convivencia y hacer buen uso de las prácticas de seguridad vial.