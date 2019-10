Centro oftalmológico sigue sin atender pacientes

Redacción Diario Co Latino

El moderno equipo de cirugía, de evaluación y tratamiento de problemas oculares, así como las modernas instalaciones del Centro Oftalmológico Nacional, ubicado en el interior del Hospital Santa Gertrudis, en el departamento de San Vicente, esta en total abandono, ya que las nuevas autoridades de salud aún no dan el aval para su reapertura.

El centro oftalmológico se fundó en 2015, durante la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén para institucionalizar la Misión y Operación Milagro, que desde 2006 impulsaron los gobiernos municipales del FMLN con la solidaridad de los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que ha beneficiado a miles de salvadoreños de escasos recursos.

Una comitiva de diputadas de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa visitaron el pasado viernes 4 de octubre las instalaciones que lucen en total soledad, sus equipos apagados, y cubiertos, mientras las nuevas autoridades autorizan su reapertura.

La diputada del FMLN Elizabeth Gómez informó al director del hospital que el motivo de la visita era constatar la no apertura, y saber cuándo se daría servicio a la población, ya que la ministra de Salud, en agosto pasado, afirmó ante la instancia parlamentaria que las instalaciones estarían abiertas a partir de la segunda semana de septiembre.

El director de la institución argumentó que la apertura no ha sido posible por el cambio de Gobierno en junio pasado, y de autoridades de salud, lo cual no ha permitido completar la auditoría del centro especializado, lo que ha generado retrasos para su apertura.

Cabe recordar, que el centro oftalmológico cerró sus puertas el 15 de abril del presente año, luego que una de las juntas de vigilancia de la profesión médica “actuó de manera arbitraria, y pidió su cierre”, recordó la diputada Gómez.

Por tal motivo, los médicos cubanos que atendían a los pacientes, a través de un convenio humanitario, y al ser acosados tuvieron que abandonar el país en espera de una solución. La llegada del nuevo Gobierno no garantizó una salida al problema, y el centro especializado sigue a la fecha cerrado.

Don Francisco Pineda ha sido beneficiado con cirugías en su ojo derecho, y lamenta que no se abra este centro asistencial, ya que al igual que él muchas personas están pendientes de sus tratamientos. En su caso, recordó que le falta una operación más en su ojo izquierdo, la cual no ha sido posible por el cierre. “Y así hay muchos en espera, por eso le exigimos al presidente la reapertura, y cumpla con su palabra, aquí recibíamos tratamientos gratuitos, no queremos pensar que a futuro nos quieran cobrar”, remarcó. Para Samuel Ramírez de la Red de Solidaridad de la Operación y Misión Milagro es lamentable que este centro no sea abierto, a pesar de que el presidente actual se comprometió “en redes sociales, que en junio estaría abierto”.

Este colectivo ha entregado una carta de petición al mandatario para que reabra las instalaciones del centro asistencial.

En el Centro Nacional Oftalmológico atendió entre mayo de 2015 y abril de 2019, un aproximado de 123,000 personas, y fueron beneficiadas con cirugías un total de 23,000 pacientes.

“Diariamente se operaban de 40 a 50 personas, y de 100 a 150 atenciones se brindaban, por eso logramos desde el 28 de mayo de 2015 operar a más de 23 personas que necesitaban cirugías especializadas”, destacó la diputada Gómez.

La parlamentaria del FMLN expresó su tristeza por el cierre del centro especializado, que a pesar de contar con alta tecnología e instalaciones, y un moderno equipo donado por Cuba, sigue cerrado a la población que tanto requiere operaciones de ojos como: pterigión, cataratas, y retina. “Se esta vulnerando la salud del pueblo salvadoreño”, acotó.

Por ahora, sus instalaciones siguen vacías, mientras que miles de salvadoreños y salvadoreñas esperan que se reanuden las operaciones gratuitas que se estaban desarrollando desde la pasada administración.