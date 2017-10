CENTA Café continúa beneficiando a caficultores salvadoreños

@DiarioCoLatino

Una de las apuestas estratégicas del Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén es renovar el parque cafetalero. Desde hace tres años los miembros de la Asociación Cooperativa El Boquerón de R.L (ACOBOQUERON) se han beneficiado de manera consecutiva con plantas para renovar sus cafetos.

En el marco del Programa de Renovación del Parque Cafetalero del país, la Gerencia CENTA Café entregó a miembros de ACOBOQUERON 80 mil plantas de café. ACOBOQUERON es una asociación conformada por 75 socios en la que cultivan aproximadamente un total de 200 manzanas de café en la zona del volcán de San Salvador.

Uno de los beneficiados fue Carlos Alberto Recinos Pérez, quien recibió 500 plantas y que desde hace tres años ha ido renovando su

área de producción de 1.5 manzana. Así como en años anteriores, también recibió químicos para el control de la roya.

La técnica de la Gerencia CENTA Café María Elena Acuña, indicó que la meta es entregar 175 mil plantas, adquiridas a través del Fondo

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

“Recuerdo que cuando empecé a dar en el volcán (San Salvador) la gente no creía y pensaban que era mentira, ahora ven que año con año han ido repoblando los cafetales y bajando la incidencia de la roya gracias al acompañamiento constante que han tenido y que han seguido las recomendaciones técnicas”, explicó Acuña.

“A mí me han beneficiado mucho porque yo soy un pequeño caficultor, estoy contento porque las primeras que me dieron ya tienen un buen desarrollo, antes no compraba porque no podía cambiar las plantas viejas por nuevas y este año termino de renovar el cafetal”, expresó Pedro Quintanilla, otro beneficiario quien hasta la fecha ha recibido 2,100 plantas de café.

Esta es una línea de acción priorizada dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: El Salvador, productivo, educado y seguro, que

tiene como meta para este quinquenio renovar un 30 % del parque cafetero con lo cual se aseguraría su resiliencia al cambio climático.