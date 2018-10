CD presenta amparo contra el TSE para revertir cancelación

Yanuario Gómez

Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático (CD), partido cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo que busca revertir la decisión del organismo colegiado en materia electoral.

Para el también secretario general del CD, la decisión del TSE de cancelar a ese instituto político es ilegal, ya que obvió texto expreso de la legislación vigente. Martel consideró que el retraso en la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional no inhibe al partido de presentar el recurso.

“El hecho de que la Sala no esté materialmente constituida debido a la negativa de la Asamblea Legislativa no nos inhibe de presentar este recurso, cómo no, institución existe, obviamente vamos a ser víctimas al igual que muchos salvadoreños de un retraso de justicia como consecuencia de la incapacidad de elegir a los magistrados”, dijo Martel.

El parlamentario expuso que en el amparo se señalan las violaciones constitucionales en que incurrió el TSE para cancelar al CD, decisión que según él va en contra de la ley expresa, violando procedimientos del debido proceso y sin permitir el derecho a la legítima defensa.

“Estamos pidiendo que se suspenda la medida tomada por el Tribunal, mientras la Sala responde. De todos modos hemos iniciado ya el proceso de inscripción de un nuevo partido político, porque ya sea por una o por otra vía, pronto va a estar de nuevo en la palestra legal del país Cambio Democrático”, indicó Martel.

Aldo Álvarez, apoderado legal del CD, mencionó al respecto que la solicitud de ese instituto político hacia la CSJ responde a los tiempos establecidos por la Ley de Procedimientos Constitucionales que da un margen de 60 días a quienes presenten recursos de amparo aún sin la constitución de las salas que conforman el máximo tribunal de justicia en el país.

En cuanto a la tardanza, en la elección de los magistrados de la CSJ, que a su vez genera mora en la administración de justicia constitucional, Álvarez consideró que es un costo político que deben pagar quienes tienen poder de decisión en el tema.

El apoderado legal del CD expuso que el nuevo partido, que se estaría solicitando inscribir, cuenta con el mismo nombre, distintivos, colores y misión que el cancelado por el TSE, ya que la ley no impide el uso de estos.