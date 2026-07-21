Cayetano Cruz cuestiona participación del embajador de China en actividad con diputada de NI

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El concejal y precandidato a alcalde de San Salvador Este, Cayetano Cruz, cuestionó la participación del embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, en una actividad pública junto a la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa, al considerar que este tipo de acciones podrían interpretarse como un respaldo a la campaña electoral del partido oficialista.

Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, donde el dirigente municipal analizó una publicación en la que la legisladora aparece entregando kits de trabajo a comunidades como parte del programa “Yo Mejoro Mi Comunidad”, acompañada por el embajador chino.

Cruz sostuvo que la presencia del diplomático en una actividad donde, según afirmó, predominan elementos de promoción partidaria “es lamentable” y podría interpretarse como una participación indirecta en la campaña electoral.

“Uno entiende que estamos en un contexto preelectoral. Cuando un embajador aparece junto a una diputada de un partido político entregando ayuda, la población puede interpretar que existe un respaldo a una determinada fuerza política”, expresó.

El concejal afirmó que la cooperación internacional debería mantener una posición de neutralidad durante los procesos electorales para evitar cuestionamientos sobre posibles favoritismos.

Asimismo, manifestó que espera un pronunciamiento de la Embajada de la República Popular China para aclarar el carácter de la actividad y recordó que históricamente ese país ha mantenido una postura de respeto hacia los asuntos internos de las naciones.

Señala uso propagandístico

Durante la entrevista, Cruz aseguró que la actividad posee elementos propios de una campaña política, ya que la publicidad utilizada identifica a la diputada como representante de Nuevas Ideas.

A su juicio, si la cooperación hubiese tenido un carácter estrictamente institucional, la entrega de los insumos habría contado con la participación de representantes de los gobiernos municipales o de otras autoridades, y no únicamente de una legisladora del partido oficialista. “Si el apoyo era para las comunidades, debió manejarse desde una perspectiva institucional y no partidaria”, sostuvo.

El concejal también cuestionó que los diputados desarrollen programas de este tipo cuando, según dijo, su principal responsabilidad constitucional consiste en legislar.

Critica reformas que afectan a la diáspora

En otro momento de la entrevista, Cruz criticó las reformas relacionadas con la emisión de documentos oficiales destinados a salvadoreños residentes en el exterior.

Según explicó, una autenticación que anteriormente tenía un costo aproximado de 3.70 dólares ahora puede alcanzar los 20 dólares, situación que —afirmó— perjudica directamente a la diáspora salvadoreña.

El dirigente consideró contradictorio que, mientras se desarrollan actividades de asistencia comunitaria, no se informe a la población sobre el incremento de diversos cobros administrativos que, según él, afectan especialmente a los compatriotas que viven fuera del país.

Denuncia incremento de impuestos municipales

El también precandidato del FMLN dedicó buena parte de la entrevista a cuestionar la política tributaria aplicada en San Salvador Este.

De acuerdo con Cruz, pequeños negocios como tiendas, tortillerías y otros comercios enfrentan actualmente nuevas contribuciones y licencias de funcionamiento que anteriormente no existían.

Explicó que algunos establecimientos deben cancelar entre 150 y 500 dólares anuales únicamente por concepto de licencia de funcionamiento, monto que considera excesivo para pequeños emprendedores.

En contraste, señaló que grandes centros comerciales pagan cantidades similares, lo que, a su juicio, evidencia una falta de proporcionalidad en la estructura tributaria.

“Esa carga termina castigando al pequeño comerciante mientras las grandes empresas prácticamente pagan lo mismo”, afirmó.

Cruz sostuvo que el incremento de impuestos y el elevado costo de los productos han provocado el cierre de numerosas tiendas, tortillerías y pequeños comercios en diferentes comunidades del municipio.

Según explicó, muchos propietarios consideran que sus negocios han dejado de ser rentables debido a las nuevas obligaciones económicas.

A su juicio, esta situación favorece el crecimiento de las grandes cadenas comerciales mientras desaparecen los establecimientos familiares que históricamente abastecieron a las colonias.

Mercados enfrentan mayores dificultades

El concejal también señaló que los comerciantes de distintos mercados municipales le han expresado inconformidad por el incremento de tasas, cobros por servicios y reducción del personal de limpieza.

Indicó que vendedores del mercado Santa Lucía denunciaron el deterioro de las instalaciones, el incremento de los costos y la obligación de asumir tareas que anteriormente realizaba personal municipal.

Agregó que situaciones similares, según él, se presentan en otros mercados de San Salvador Este, donde además reportan una disminución de las ventas.

Cruz sostuvo que la modernización de algunos centros de abasto resulta insuficiente si no va acompañada de políticas que fortalezcan la actividad económica de los comerciantes.

Cuestiona administración municipal

El precandidato también aseguró que los concejos municipales han perdido autonomía para tomar decisiones importantes y afirmó que muchas resoluciones estratégicas son definidas por estructuras ajenas a los gobiernos locales.

En ese contexto, criticó el modelo de organización de las fiestas patronales y afirmó que actualmente la contratación de empresas privadas para desarrollar estos eventos ha sustituido el funcionamiento tradicional de los comités de festejos integrados por representantes de las comunidades.

Según Cruz, este sistema dificulta la fiscalización del uso de los recursos públicos destinados a las celebraciones.

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