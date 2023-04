“Casi le gana”: Alianza rescata el empate en extremis ante Once Deportivo

Una jornada no apta para cardíacos, así se vivió la fecha 17 del torneo Clausura 2023, en la que Alianza recuperó un punto contra Once Deportivo en extremis, Águila cayó ante los toros tras sufrido gol de Firpo, a FAS le duró poco la racha positiva tras la salida del técnico, y Chalatenango vio resultados en su intento de dejar el último lugar de la tabla acumulada. Revancha con polémica. Once Deportivo recibió a Alianza para redimirse por el 2-0 de la primera vuelta en el Simeón Magaña, en lo que pareció una contundente victoria de los amarillos, por el golazo de Jomal Williams a los 35’, en tiro libre. El encuentro tuvo un cambio de ritmo a los 90’, primero por la expulsión de Williams y Mario Jacobo por un incidente, por la que los ahuachapanecos se quedaron con dos jugadores menos, porque Efraín Cárcamo se fue expulsado a los 47’, y segundo porque los capitalinos aprovecharon los más de 8 minutos que el árbitro agregó para ejecutar el empate de los botines de Alexis Renderos.

Mientras, Águila, líder del Clausura, sumó el tercer resultado negativo en las últimas fechas, pero este fin de semana a manos de los toros de Luis Ángel Firpo, con el sufrido gol de Sebastián Julio, a 9 minutos para que finalizará el encuentro. El cuadro pampero hizo daño a los migueleños y dejó al equipo de Sebastián Bini a dos puntos del de Eduardo Lara, en la tabla de posiciones y todo se definirá el miércoles en los partidos pendientes.

A FAS le duró poco la satisfacción de victoria que tenían luego de la salida de Octavio Zambrano con dos juegos ganados, y está vez uno de los equipos sentenciados al descenso, Chalatenango, le marcó dos tantos de Kevin Calderón y otro de la joven promesa de la Selecta, Leonardo Menjívar, para sumar de a 3, mientras que para los tigres solo marcó Camilo Salazar. La victoria deja a los alacranes con posibilidades de ascenso, en espera de lo que haga Tecla contra Jocoro.

Dragón se llevó los tres puntos del Toledo Valle tras vencer 0-2 a Platense, bajo el protagonismo de Jhon Montaño, quien le dio un doblete a los mitológicos para adueñarse de las primeras posiciones de la tabla. Los gallos se afianzaron en la penúltima posición con dos derrotas y un empate en los últimos tres juegos.

Atlético Marte recortó distancia contra Isidro Metapán con la victoria que consiguió en el estadio Jiboa, y es que ambos equipos tenían las mismas estadísticas hasta la última fecha del torneo, con la misma cantidad de victorias, empates y puntos. Los marcianos sumaron los tres puntos con los goles de Jonathan Palma sobre los 40’, y el de Luis Ibarra sobre los 85’.