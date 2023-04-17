Se registra fuerte lluvia en la capital y municipios aledaños

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Una fuerte lluvia cae en la capital, así lo han reportado diversos usuarios en redes sociales. La intensidad de la lluvia es considerable. Al menos en la capital, es la primera lluvia que se registra.

«Se registran lluvias y tormentas moderadas a fuertes, sobre el Área Metropolitana de San Salvador, acompañada de abundante actividad eléctrica y ráfagas de viento moderadas a fuertes», informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de su cuenta en twitter.

Varios sectores del Gran San Salvador estuvieron sin energía eléctrica por cerca de una hora.

Usuarios en redes sociales informan fuertes lluvias en Soyapango, Mejicanos e incluso en la San Antonio Abad de reporta la presencia de granizo.

El MARN también reporta tormentas moderadas a fuertes sobre el Embalse Cerrón Grande, Dulce Nombre de María, Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, norte de San Salvador y Cuscatlán. Lluvias y chubascos sobre la cordillera El Bálsamo y sur de Ahuachapán.

El MARN y protección civil alertan a los salvadoreños a estar en alerta y en constante monitoreo sobre posibles efectos qué las lluvias podrían generar.