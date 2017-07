Capacitación de talla mundial

Diego Guzmán @Diegoolguzman El karateca español Francisco Salazar, campeón mundial en formas, impartirá el sábado un seminario de formas (Katas) y combate (Kumite) dirigido a entrenadores y atletas de la Federación Salvadoreña de Karate Do (FSK). La capacitación, que tendrá por sede la Villa Centroamericana, tiene como objetivo pulir las técnicas de los atletas en ambas modalidades con el propósito de que lleguen afinados a las competencias oficiales. Mientras que con los entrenadores, el español actualizará sus conocimientos en la formación de karatecas en kata y kumite. “Ellos tienen una base estupenda y un enorme talento, pero les falta desarrollarlo y mejorarlo. Por ello, realizaremos el seminario para que los atletas, junto a sus entrenadores, obtengan los resultados que se merecen a nivel centroamericano y panamericano”, explicó Francisco Salazar. Por su parte, Williams Serrano, entrenador de la selección nacional de Karate Do, dijo que el seminario será valioso por los conocimientos que posee el español. “Es importante que él nos cuente su experiencia porque está en la alta competencia, ya que es campeón mundial en kata por equipo y campeón europeo individual en combate. Además, como entrenador, él tiene atletas de kata y kumite que han sido campeones en Europa”, manifestó el entrenador. En la misma línea, Serrano agradeció el esfuerzo hecho por la FSK para traer a Salazar, ya que así se verán beneficiados todos los atletas y entrenadores del país. “Es muy importante la gestión que la federación hizo para que viniera Francisco Salazar, ya que no solo se beneficiará un grupo selecto, sino que se beneficiarán todos”, dijo Williams Serrano Mientras que Oswalds Mata, presidente de la FSK, dijo que el seminario es parte del plan de masificación y desarrollo del karate do en el país. “El seminario es parte del proceso de masificación, el cual nos esforzamos en hacerlo porque queremos tener resultados y volver a los tiempos en los que El Salvador tenía una gran cantidad de medallas”, dijo Oswald Mata. El español Francisco Salazar forma parte de la selección nacional de Karate Do España con la cual ha ganado importantes certámenes a nivel europeo y mundial.