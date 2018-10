Candidato presidencial del FMLN propone sistema nacional de pensiones

Yaneth Estrada

@caricheop

De cara a las elecciones presidenciales de 2019 y el Día Internacional de la Persona de la Tercera Edad, la Coalición Nacional para la Dignidad de las Personas Mayores en El Salvador presentó el informe de situación, logros y desafíos de este sector en el país.

El documento reveló que la pobreza afecta a 500 mil personas mayores en El Salvador, uno de cada tres adultos mayores es analfabeto, el 75% no tiene pensión, y miles sufren y mueren por enfermedades comunes (cardiovasculares, neumonía, insuficiencia renal y diabetes).

Además, entre los desafíos propone incluir aportes estratégicos a la nueva Ley de la Persona Adulta Mayor, la construcción de un nuevo sistema de pensiones público, equitativo, solidario, vitalicio y sostenible, aprobar una asignación presupuestaria suficiente, aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la aplicación de inclusión efectiva en los planes globales, regionales, nacionales y locales.

Al evento fueron invitados los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos, sin embargo, el único asistente fue el excanciller Hugo Martínez, del partido FMLN, quien respondió y compartió sus propuestas en un conversatorio.

Ampliar y mejorar

“En mi gobierno seguiremos trabajando por nuestros adultos mayores, por eso mejoraremos y ampliaremos la pensión básica universal, a la vez que crearemos un sistema de pensiones público para que los salvadoreños decidan libremente pertenecer al sistema público o quedarse en el privado”, detalló el aspirante de izquierda.

Recalcó: “respeto al sistema privado de pensiones, pero yo siempre he creído que luchamos por nuestra democracia y libertades en el país y no se nos puede obligar a estar en un solo sistema en particular, así que si bien respeto el sistema privado, vamos a crear un sistema público”. Aunque, Martínez explicó que para tener un mayor financiamiento para esta propuesta, no creará más impuestos, ni préstamos internacionales, sino que combatirá frontalmente la elusión

y evasión fiscal, “porque no es justo que la persona de a pie pague sus impuestos puntualmente y las grandes empresas se queden con ese dinero”.

Y es que, según datos del Ministerio de Hacienda en el año 2015, cerca de 12 mil personas naturales y jurídicas deben al fisco $372 millones en concepto de adeudos, resoluciones, sentencias y fallos, de los cuales $210 millones son el monto en deuda tributaria firme, líquida y exigible y $162 millones en concepto de monto acumulado en DGII, Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas y Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, el efemelenista reconoció que se han logrado avances notorios en beneficio de las personas adultas mayores en los dos gobiernos del FMLN, ya que “antes jamás se había hablado de la pensión básica universal. Pero estamos dispuestos a dar otros pasos para garantizar sus derechos”, dijo.

En este sentido, el informe destacó la aprobación del Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén de la Nueva Ley Nacional del Adulto Mayor, que a un año todavía espera la aprobación final en la Asamblea Legislativa, la aprobación del Gobierno de la Convención Interamericana para los Derechos de las Personas Mayores, el Ministerio de Salud aprobó el modelo integral para las Personas Mayores y que Tecoluca es el primer municipio en tener una política en defensa de las personas adultas mayores.