Aprobar presupuesto después de elecciones sería un riesgo: Lorenzana

Mirna Jiménez

@DiarioColatino

El secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial Roberto Lorenzana instó a los partidos políticos a que aprueben el presupuesto 2019 a tiempo y advirtió que dejar el proceso para después de las elecciones presidenciales de febrero, como asegura que lo pretende un sector del partido ARENA, no sería buena idea pues luego de los comicios la coyuntura política podrá volverse muy compleja en el país.

“Nosotros sabemos que hay una discusión en el partido ARENA, hay unos que están proponiendo dentro de su fracción que el presupuesto se apruebe después de las elecciones, pero después de las elecciones las condiciones políticas que se pueden crear pueden generar una situación en la que no haya condiciones para la autorización de los bonos y eso puede llevar al país a una situación delicada en los próximos años”, advirtió.

El presupuesto 2019 es de 6,733 millones y alrededor de $800 millones están destinados para el pago de deudas (Eurobonos), en diciembre del próximo año.

Agregó que “históricamente los presupuestos de transición”, como el de 2019 han sido aprobados de manera oportuna y que el partido que tiene cierta posibilidad de ganar la elección ha apoyado en ese sentido.

“El FMLN, por ejemplo, en el último gobierno de ARENA aprobamos el presupuesto, lo curioso es que ARENA no lo quiere aprobar en este momento, ya empezó a decir que no tiene ningún interés, empezó a cuestionar y uno empieza a decir: entonces no tienen ninguna certeza de la posibilidad de ganar las elecciones”, consideró Lorenzana, en entrevista con canal 10.

El portavoz de la Presidencia afirmó que la no aprobación del presupuesto, en el presente año, frenaría la ejecución de una serie de proyectos como la construcción de la última etapa de la presa El Chaparral, el baipás de San Miguel y la contrapartida para el proyecto de ampliación de la carretera entre Zacatecoluca y el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Tampoco se podrían implementar los escalafones del sector salud, educación y de otras instituciones, no podría pagarse a veteranos de guerra a quienes se les han destinado $52 millones provenientes del denominado impuesto de guerra (FEFE) e inversiones en el aeropuerto que también quedarían suspendidas.

Respecto a las críticas del partido ARENA por la asignación de 30 millones de dólares para el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), en la denominada partida de gastos reservados del presupuesto 2019, Lorenzana dijo que los diputados están en la libertad de modificarla o eliminarla si ellos creen conveniente, pero que el Gobierno solo ha hecho uso de lo que establece la ley para programar esa partida.

Añadió que el actual Gobierno ha reducido la partida de gastos reservados que en las administraciones anteriores tenía una asignación promedio de entre $50 y $60 millones. Adicional a ello, desde el gobierno anterior, los fondos para gastos reservados pasan por la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Lorenzana señaló que, independientemente de las críticas de lo adversarios políticos, el Gobierno está cumpliendo con lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual establece que no se pueden tener gastos superiores en bienes y servicios de lo que crece la economía del país.

De la misma forma se hizo para programar el presupuesto del presente año y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) certificó ese hecho. “Vamos en la misma línea, asegurando, por supuesto, las prioridades del Gobierno, en materia de crecimiento de la economía, en materia del gasto social, prioritariamente en salud y educación, y por supuesto haciendo esfuerzos siempre en materia de seguridad pública”, manifestó.

Lorenzana desmintió, además, que se haya reducido para el próximo año el presupuesto de seguridad pública y aseguró que, por el contrario, hay alrededor de 100 millones de dólares provenientes de la contribución especial a las comunicaciones que no están incluidos en el presupuesto ordinario de esa área.

“Hay como una crítica, dicen que hemos bajado los gastos en materia de seguridad, no es cierto. Hay un financiamiento que se agota este año y por lo tanto baja la inversión en ese caso, pero el gasto ordinario se mantiene, incluso se incrementa porque en el presupuesto va por separado en las transferencias financieras los ingresos de la contribución especial y ahí tenemos un poco, de 100 millones de dólares que serán invertidos en seguridad, y no se contabilizan en el rubro exacto de seguridad”.

Añadió que lo que ya no va para 2019 es la programación presupuestaria de un crédito cuya ejecución termina este año, pero que el gasto ordinario no se reduce sino que aumenta.