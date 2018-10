MINSAL lanza campaña de vacunación nacional “Ponte al Día”

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

La niñez, menor de cinco años, mujeres embarazadas y las personas de 60 años en adelante, son los grupos meta de la campaña de vacunación “Ponte al Día”, que lanzó este lunes 1º de octubre el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

“Estos grupos sabemos que son los más vulnerables a infecciones, así que el Sistema Nacional de Salud, el Seguro Social y con el apoyo de la OPS, nos hemos puesto de acuerdo para fortalecer en el mes de octubre del presente año y ponerse al día en el esquema de vacunación”, dijo el viceministro de Servicios de Salud Julio Robles Ticas.

Autoridades de salud esperan aplicar 364 mil dosis. Las que se desglosan en 8 mil dosis contra la tuberculosis (BCG) en menos de un año. Así como 8 mil dosis a recién nacidos con inmunización a hepatitis B. Para el neumococo son 10 mil de neumococo (13 valente) para menores de un año y los de un año, que iniciaron su esquema de vacunación contra el neumococo (PCV 13).

Así también se aplicarán 16 mil dosis para el neumococo (PCV10) a niños menores de un año nacidos este 2018. Las vacunas también incluyen 16 mil dosis para rotavirus en menores de un año, 32 mil dosis de DPT, influenza y hepatitis B, a menores entre 2 a 4 meses y un año (15 a 18 meses)

“Los esquemas ordinarios de vacunación en los centros de salud se mantienen, hasta el 31 de diciembre. Solo que en este mes de octubre vamos a intensificar las acciones para poder actuar en estos grupos poblacionales. El sistema de salud invertirá 1.2 millones de dólares, solo en productos biológicos”, informó Ticas.

La vacuna o producto biológico, según la OMS, es una preparación que se destina a generar inmunidad (protección) contra enfermedades, a través de estimular con anticuerpos atenuados o muertos al organismo humano.

Los centros de atención como Unidades Comunitarias de Salud Familiar, la red hospitalaria del Ministerio de Salud, Clínicas Comunales, Unidades Médicas y hospitales regionales del Seguro Social (ISSS), FOSALUD, así como Brigadas Médicas de casa en casa, iglesias, centros comerciales, guarderías y orfanatos.

Los horarios de atención en los establecimientos de salud del MINSAL, serán de ocho de la mañana a tres y treinta de la tarde. FOSALUD operará con los horarios extendidos a fin de semana. Y el Seguro Social (ISSS) a través de sus horarios de atención médica.

“Es importante conocer que la inmensa mayoría de vacunas a aplicar son del programa ordinario de vacunación para la tuberculosis, hepatitis B (13 valente), la neumococo (10 valente) rotavirus, difteria, tétano, tosferina, influenza, sarampión, paperas, rubéola y poliomielitis”, informó el funcionario.

Asimismo, el director de Enfermedades Infecciosas Eduardo Suárez explicó que el MINSAL trata de generar coberturas amplias, a fin de proteger no solo personas de manera individual, sino colectivamente como sociedad. “Durante el año, por diversas razones, los padres de familia han pospuesto la vacunación de sus niñas o niños, principalmente en los mayores de un año de edad, entonces esta campaña de vacunación va dirigida a esas poblaciones (1 a 4 años edad), es el momento oportuno para realizarlo. Si tienen la cartilla (esquema de vacunación) preséntela para ver las dosis que han recibido, si no se les dará una cartilla con el registro. Todas las vacunas se aplican gratuitamente, no tienen costo”, puntualizó.