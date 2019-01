Candidato Hugo Martínez llama nuevamente a debatir

Yaneth Estrada

@caricheop

Como un paso para consolidar la democracia en el país, el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, instó respetuosamente a todos los aspirantes a fomentar y participar en los debates como un mecanismo para exponer ideas.

“Esto no se trata de un asunto personal, lo hago porque el debate es un pilar fundamental de la democracia, nuestro pueblo tiene derecho a saber si se habla con la verdad o la mentira. Vamos a sacar adelante al país enfrentando los problemas, no dejando las cosas a medias”, expresó el único candidato de izquierda. Asimismo, recalcó que “si huimos y nos escondemos, jamás resolveremos nada, por eso nuevamente hago un llamado al debate”.

Se debe tomar en cuenta que en el anterior evento de este tipo, realizado el pasado 17 de diciembre, los candidatos de los partidos ARENA, Carlos Calleja; VAMOS, Josué Alvarado; y FMLN, Hugo Martínez, asistieron. Sin embargo, el representante de GANA, Nayib Bukele, desistió del debate organizado por la Universidad de El Salvador (UES) por considerar que no tenía “ni las mínimas garantías de imparcialidad” y propuso que una “cadena internacional de noticias” organice uno.

Otra oportunidad, misma táctica

Ahora, ante una nueva invitación al debate organizado por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) uno de sus múltiples asesores dijo que le recomendó “a Nayib no vaya”. “El debate de ASDER no lo han organizado periodistas ni editorialistas, sino que ha sido organizado por los dueños de los medios de comunicación que le han montado una campaña sucia todo este tiempo atrás. ASDER no es una asociación de periodistas, sino de dueños”, agregó en un medio de comunicación digital.

Este segundo debate está programado para el 13 de enero, en horario de 7:30 a 9:00 de la noche y será transmitido en las 125 estaciones afiliadas a la gremial y 11 canales de televisión en todo el territorio nacional. Para la conducción se designó a la periodista “tica” Glenda Umaña, de la cadena internacional CNN.

Además, entre los temas a abordar están equidad, transparencia, imparcialidad y respeto, que serán los puntos bases para que cada uno de los aspirantes plantee sus propuestas de proyectos a impulsar de llegar a la silla presidencial.