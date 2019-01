Gloria Silvia Orellana

La Dirección de Protección Civil mantendrá la “alerta naranja” en el volcán Chaparrastique, y mantendrá activado el trabajo de prevención y una reunión permanente con las comisiones municipales y departamentales de San Miguel, a fin de coordinar, de ser necesario, alguna evacuación de pobladores de San Miguel, Chinameca, San Jorge y San Rafael Oriente.

Por medio de las redes sociales Protección Civil mantiene informada a la población sobre las acciones del Sistema de Emergencia Municipal (SEM), que realizaron este viernes una inspección a los centros escolares que han sido designados como albergues, de existir una emergencia de evacuación.

Los centros escolares: Fe y Alegría, El Amate, y Monte Grande, darían albergue a la población de cinco cantones en el municipio de San Miguel, los que se ubican en las faldas del volcán Chaparrastique, que contiene 713 familias, en este grupo de asentamientos locales y que por su cercanía podrían resultar afectados, de darse un proceso eruptivo.

Fue el 29 de diciembre de 2013, a las diez de la mañana, cuando el volcán Chaparrastique entró en erupción por alrededor de tres horas, y mantuvo una columna eruptiva de gases y ceniza que cubrió un perímetro entre 5 a 10 kilómetros, que se dispersó hacia el occidente del volcán y llevó caída de ceniza hasta San Salvador.

Mientras, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) detalló que persiste la desgasificación proveniente del cráter del volcán Chaparrastique, en San Miguel, y que según datos obtenidos, está asociada a los procesos de presurización de gases del sistema volcánico y con pequeños cambios en la amplitud de la señal sísmica, que culminan en emisión de partículas de material fino. Con datos de miembros de la “Red de Observadores Locales” (ROL), quienes se encuentran dispuestos en diversas zonas del volcán, reportaron que desde el jueves 3 de enero se ha registrado un incremento en la desgasificación del volcán y caída de material fino en el cantón El Conacastal, que se encuentra a 3.5 kilómetros al Noreste del cráter, pero sin daños a pobladores del lugar.

En cuanto al registro de la señal sísmica tomado de las estaciones del volcán de San Miguel (VSM) y Ranchito, muestran cambios en la forma y amplitud de la traza (vibración) en el monitoreo que se le lleva, a partir de las siete de la noche del martes 2 de enero del presente año.

Asimismo, vulcanólogos del Ministerio de Medio Ambiente se encuentran en la zona del volcán desde hace 48 horas, para verificar la caída de ceniza y hacer mediciones de gases con la estación “MOVIL DOAS”. En respuesta a la situación actual de la actividad del volcán Chaparrastique que en las últimas horas de desgasificación, por vientos dominantes en la zona, podrían alcanzar asentamientos humanos en el costado Sur y Oeste del volcán, que comprende a El Carmen y Piedra Azul.

El MARN hizo un llamado al público a no acercarse a la parte alta del volcán debido al prominente grado de peligrosidad que se presenta en este momento e invitó a la población y medios de comunicación a estar atentos a la información que brinde la institución (MARN y Protección Civil) para evitar rumores de fuentes no oficiales. El informe especial número tres será actualizado este 5 de enero, en horas de la mañana, no obstante, de ocurrir algún cambio significativo, se emitirá un informe especial anticipado.