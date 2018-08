Candidato Carlos Calleja no acepta vinculación entre Saca y ARENA

Yaneth Estrada

@caricheop

“ARENA ha cometido errores sin duda alguna, pero también tuvo la valentía de expulsar al señor (Elías Antonio) Saca. En ese momento, se decide formar el partido GANA”, aseguró el candidato presidencial de ARENA Carlos Calleja.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente de la República y del COENA Elías Antonio Saca desvió $300 millones de las arcas del Estado, y de esto, al menos 400 mil (8 cheques emitidos en 2004) fueron a parar a las cuentas del partido ARENA.

“Yo no estoy negando que el partido (ARENA) ha estado en manos equivocadas, de acuerdo, pero tampoco es algo que yo viví”, declaró Carlos Calleja, quien agregó que en ese momento (2004) no formaba parte de ese instituto político.

Además, ante los constantes señalamientos de corrupción insistió: “yo le pido a El Salvador el beneficio de la duda, que esto debe cambiar, queremos hacer las cosas diferentes, renovar la política de este país”.

El empresario también recalcó que lo que quiere es servir y no servirse. “Este Gobierno no será para hacerse rico”, dijo junto a su compañera de fórmula Carmen Aida Lazo.

Asimismo, afirmó “mi mano no me va a temblar como presidente de la República para proceder con fuerza contra todas aquellas personas corruptas que quieran robarse el dinero del pueblo”. Sin embargo, argumentó que no son las instituciones, sino las personas las que cometen los actos de corrupción y que esto pasa en los gobiernos, pasa en partidos políticos.