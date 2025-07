Cada vez que una construcción se come una parte de El Espino, la calidad de vida disminuye: Claudia Ortiz

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, comentó en “La Tribu” que la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la Finca El Espino se hará sin tener estudios de impacto ambiental, situación que es lamentable porque también se afecta la vida natural y silvestre de la zona.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa autorizó segregar una parte de un terreno propiedad del Ministerio de Hacienda, en la finca El Espino, a favor del CIFCO, para construir la nueva Feria Internacional. El exCIFCO, ubicado en la Av. la Revolución, fue adaptado durante la pandemia para que funcionara el Hospital El Salvador; por lo que el CIFCO quedó sin instalaciones y eventualmente ocupa las instalaciones de FENADESAL, para realizar actividades.

La porción de terreno sería de una extensión superficial de 55,711.13 m², la cual forma parte del resto de un inmueble general, propiedad del Ministerio de Hacienda, de 475,806.7160 m², ubicada en la Finca El Espino, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Dicho proyecto será ejecutado por la República Popular China.

“Lo de El Espino ha preocupado e indignado a mucha gente. Si no hubiese decidido ir a la comisión y hacer la propuesta específica de que como comisión se pidiera los estudios de impacto ambiental y los diagnósticos urbanísticos del proyecto CIFCO, ahorita quizá no sabríamos detalles de este proyecto, no se hubiera conocido en detalle lo que se quería hacer”, comentó Ortiz en el programa radial.

Para la legisladora, es un tema importante a nivel ambiental y calidad de vida para las personas que viven en las ciudades: San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, ciudades que están alrededor de El Espino. “Cada vez que una parte de la construcción se come de la Finca El Espino, nuestra calidad de vida disminuye en el clima, en el tráfico, en las especies que están en la zona”, dijo.

Las organizaciones se han pronunciado sobre este tema e incluso a través de las redes sociales se han solicitado firmas para que se reconsidere la decisión del Gobierno para construir el CIFCO en la Finca El Espino.

Ricardo Navarro, ambientalista y presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), en un espacio de entrevista, suplicó al presidente de la República, Nayib Bukele, que reconsidere la decisión de construir el CIFCO en la Finca El Espino. “Es de las pocas zonas verdes que nos van quedando, es el único parque que hay por aquí, con esto estamos contribuyendo a incrementar la vulnerabilidad del territorio”, expresó Ricardo Navarro.

En el Diario Oficial del 21 de julio fue publicado el Decreto Legislativo para transferir una porción de la finca El Espino a CIFCO, para que pueda iniciar la construcción de la nueva Feria Internacional.

