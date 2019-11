Bukele insta a diputados a sumarse a la reconstrucción del país

El presidente de la República Nayib Bukele retomó las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce en cuanto al diálogo, e instó a otros diputados a sumarse por el beneficio de los salvadoreños.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El mandatario salvadoreño reiteró el llamado a la Asamblea Legislativa para la pronta aprobación del Presupuesto General de la Nación del 2020, ya que la aprobación sería bien vista a nivel internacional y garantiza el crecimiento económico y la inversión internacional, privada y nacional.

El presidente instó a los diputados de todas las fracciones políticas a sumarse a la “construcción positiva, no importa que tengamos diferencias, ya que la población está demandando soluciones y no bloqueo”, sostuvo, luego de la realización de la sesión solemne de este martes, donde el mandatario acompañó a Mario Ponce, diputado presidente. El mandatario pidió a los diferentes sectores de la Asamblea a que no se bloquee el trabajo de otros órganos del Estado y que se permita trabajar. Para ello pide que aprueben los fondos requeridos para la fase II y III del Plan Control Territorial y que el Presupuesto 2020 esté antes de que finalice el 2019.

“El gobierno no puede funcionar directamente sin el presupuesto general aprobado”, acotó. El mandatario advirtió que de no ser aprobado antes de que termine el año se ponen en riesgo iniciativas como el escalafón del sector salud, las 1,200 plazas para médicos internos, el aumento para todos los policías y soldados, reparación de escuelas, abastecimiento total de medicamentos. Aunque varios de estos incrementos no están en el presupuesto, sino que dependen de lo que la población conoce como impuesto a la telefonía.

“No vivimos en un país seguro, no estamos cerca de ser un país seguro, pero vamos en ese camino. Hemos reducido los homicidios en más del 60 % (…) necesitamos que los homicidios sigan a la baja y no incremente la cifra y se nos vaya a caer el plan Control Territorial por la falta del financiamiento”, dijo.

FMI

Nayib Bukele explicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió al Gobierno, de acuerdo al reciente reporte del Fondo para El Salvador. Estos elogios, asegura Bukele, se debe al éxito al plan Control Territorial, la apertura de su gobierno a la inversión internacional y el combate a la corrupción.

“En cinco meses de gobierno, lo que dice el FMI son elogios al nuevo clima de negocios que hay en El Salvador”, aseguró Bukele.

Asimismo, aseguró que el FMI elogió al Presupuesto General de la Nación, que va enfocado a el desarrollo del capital humano y la seguridad, que son primordiales para el crecimiento económico. Por lo que no aprobarlo a tiempo sería negativo para el país.

No obstante, el FMI advierte que aunque el presupuesto 2020 incorpora un ajuste fiscal, para el 2021 se debe realizar un ajuste fiscal aún mayor. “Ellos sugieren que debe ser mayor incluso del 2% del PIB. Nosotros discutimos con ellos que ese ajuste no puede ser vía impuesto, sino que debe ser vía crecimiento económico”, manifestó Bukele.