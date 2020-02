Bukele insiste que diputados financian a pandillas y no la seguridad pública

1,400 nuevos elementos de seguridad fueron juramentados por el Presidente de la República Nayib Bukele.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Servir y proteger a los salvadoreños es la principal misión de los nuevos elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes fueron desplegados por el Comandante General y presidente de la República, Nayib Bukele, a quienes reiteró que “los diputados de la Asamblea Legislativa niega fondos para seguridad por financiar a pandillas”.

La juramentación se llevó a cabo en medio de un fuerte dispositivo militar, que incluyó tres aviones militares sobrevolando el centro histórico de San Salvador. El mandatario reiteró su lucha contra la delincuencia y la corrupción, principalmente ante los recientes hechos que mantienen en pugna el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

“Ustedes han decidido apoyar los esfuerzos de seguridad, en días difíciles, ahora que ya sabemos que la mayoría de políticos están protegiendo a los delincuentes y que sabemos que diputados y ex ministros financiaban a pandilleros. Esta alianza perversa ha costado miles de vidas en nuestro país, cuántos inocentes, niños y niñas mujeres han caído presa de la delincuencia financiada por los que ya sabemos”, manifestó el mandatario.

Agregó que “cuando a diputados se les pide dinero para seguridad dicen no, pero si delincuentes se los piden dicen si. Nos toca enfrentar no solo a la delincuencia, sino al gran poder tradicional, políticos tradicionales”.

Además, Bukele criticó a diversas organizaciones y tanques de pensamiento por las lluvias de oposición que ha enfrentado, y que no reaccionan con pronunciamientos de diputados como Norman Quijano, quién aseguró que no confía en el sistema de justicia porque no sirve.

“Ellos (Diputados) son los que no aprueban los fondos para que ustedes (militares) puedan trabajar mejor, pero nosotros tenemos un compromiso para con el pueblo salvadoreño. Tenemos que salir a luchar y proteger a los salvadoreños, con o sin fondos. Allá su conciencia, el pueblo salvadoreño castigará en las elecciones, pero a nosotros nos toca servir”, recalcó Bukele.

De acuerdo con diputados de la Asamblea Legislativa, aún no aprueban un préstamo de 109 millones de dólares para la tercera fase del plan seguridad, porque los representantes del Gobierno no han explicado varias inquietudes, una de ellas, la necesidad de comprar un buque de 13 millones de dólares, y cuál es la relación entre la empresa de vigilancia que dio un viaje al viceministro de seguridad con el sistema de vigilancia que piensa comprarse con parte del préstamo.

A los nuevos soldados, el presidente les dijo que la ciudadanía confía en el ejército, confianza que será demostrada cuando estos ya anden recorriendo la calles para dar seguridad.

Los nuevos elementos del ejército se incorporarán al trabajo que se realiza con el Plan Control Territorial, que ha logrado reducir los índices de violencia, principalmente los homicidios, según estadísticas del Gobierno.