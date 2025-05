Bukele, en vez de ayudar a la Cooperativa El Bosque le manda la PNC 

Alma Vilches

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) manifestaron que el pasado 12 de mayo la UMO y la Policía Militar, sin ninguna justificación, reprimió a más de 150 personas, principalmente niños y personas de la tercera edad, quienes pacíficamente, en un plantón, pedían ayuda para no ser desalojadas de sus viviendas.

Carlos Flores, representante del Foro del Agua, indicó que las familias de la Cooperativa El Bosque, cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad, se vieron obligadas a pronunciarse públicamente, con la esperanza de que el presidente Bukele les escuchara e hiciera justicia, porque en un proceso desafortunado para la comunidad han perdido las tierras.

“El juzgado de lo Laboral de Santa Tecla le ordenó a la Cooperativa El Bosque a que le entregaran la tierra a Luis Palomo, legalmente fueron vencidos en juicio, pero la gente fue a pronunciarse y pedirle auxilio a Nayib Bukele, porque esas 300 familias tienen confianza en él”, manifestó Flores.

Desde el 9 de mayo, la comunidad se había manifestado pacíficamente, esperando la ayuda del mandatario, pero en vez de una solución a la amenaza del desalojo programado para el 22 de mayo, la UMO los reprimió y capturó a Ángel Pérez, presidente de la cooperativa, y pastor de la iglesia Elim en la comunidad El Triunfo. Asimismo, detuvo a Alejandro Henríquez, miembro del Foro del Agua y asesor legal de la cooperativa.

“Exigimos la libertad de Alejandro Henríquez, cuyo único delito es interesarse por la causa de los empobrecidos de este país, porque no es solo asesor de la cooperativa El Bosque, él ha asesorado a más de 100 juntas de agua y a otras cincuenta comunidades, quienes, igual que El Bosque enfrentan violaciones de sus derechos”, afirmó Flores.

Morena Murillo, coordinadora del Foro Nacional de Salud (FNS), enfatizó que los residentes de la comunidad en ningún momento hicieron un acto violento de conflicto, la mayoría de ellos pertenecen a la iglesia Elim, y tratan de dialogar y sentar un precedente de negociación para no perder sus tierras.

A criterio de Murillo, como represalia en contra de aquellas organizaciones que acompañan la lucha de las comunidades se da la captura de Alejandro Henríquez, y

volver a retomar la Ley de Agentes Extranjeros, donde las ONG’s pagarán el 30% de impuestos a las donaciones que reciben.

“Bukele, no tenemos miedo que ponga esa Ley de Agentes Extranjeros, las ONG están haciendo el trabajo que él, su incapacidad y corrupción no permite hacer en las comunidades, él le ha quitado a las alcaldías y ministerios presupuestos, personal e insumos, para que no garanticen los servicios y los derechos a las comunidades”, sostuvo.

Marisela Ramírez, dirigente del BRP, dijo Nayib Bukele intenta criminalizar la protesta social que es provocada por su mala gestión, resultado de las políticas de muerte y persecución del gobierno.

Denunció que los problemas del pueblo se están agudizando. Cada vez aumenta la pobreza, los problemas de salud y educación, despidos. El gobierno quiere poner una etiqueta que las organizaciones sociales están engañando a la gente, cuando es lo contrario.

“A través de la comunicación falsa que difunde en sus medios el gobierno engaña y manipula, el pueblo está tomando conciencia y no encuentra otra alternativa que responder a la violencia estatal con protestas pacíficas, que él mismo está reprimiendo”, manifestó Ramírez.

