Yaneth Estrada

@caricheop

Luego de denunciar cambios de contratos e incrementos de salarios en varios ministerios, el Presidente Electo Nayib Bukele aseguró este fin de semana que también se están creando “sindicatos exprés”, que tildó de “absurdo e inconstitucional”.

Bukele amenaó que a partir del 1 de junio, iniciará un proceso de auditorias para garantizar procesos apegados a la Ley y de encontrar irregularidades se procederá a denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Casa Presidencial también ya cuenta con su propio sindicato exprés: “SITRAPRES… ¡En pie de lucha!” No me imagino un sindicato en la Casa Blanca o en el Kremlin, pero bueno, es El Salvador, luego del paso del FMLN”, dijo el futuro Mandatario en redes sociales.

La labor del Estado Mayor Presidencial es cuidar la integridad del Presidente de la República, por lo que no puede permitir un sindicato hostil en Casa Presidencial. Este sindicato no sólo fue aprobado de manera exprés e ilegal, sino que ademas es un

absurdo constitucional”.

Según Bukele en estos días se juramentaron otros sindicatos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de la Juventud y en las alcaldías de San Salvador, San Vicente, Santa María Ostuma, Tecoluca,

Aguilares y Cuscataucingo.

No obstante, varios de los sindicatos que el Presidente Electo han sido creados recientemente, lo cierto es que tiene varios años de haber sido formados.El de Capres se formó el a finales del año pasado.