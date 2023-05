Bukele asciende a Arriaza Chicas a Comisionado General

“Normalmente me toca dar distinciones a personas muy importantes, pero pocas veces me toca dárselas a un verdadero amigo como es el director de la PNC”, enfatiza Bukele durante el acto. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Samuel Amaya @SamuelAmaya98 El presidente de la República, Nayib Bukele, realizó la entrega de la orden de ascenso al grado de comisionado general de la Policía Nacional Civil (PNC), al director de esa institución, Mauricio Arriaza Chicas. El jefe de Estado comentó que Arriaza Chicas es una de las personas que "terminó y ganó la guerra contra las pandillas". El reconocimiento por parte del jefe de Estado a Arriaza Chicas se debe "a su trayectoria y compromiso con la institución y el combate a la criminalidad en El Salvador", según la cuenta institucional de Casa Presidencial. "Usted, Mauricio Arriaza Chicas tiene mucha experiencia en la PNC y juntos hemos pasado muchas cosas en estos casi cuatro años. Hay muchas que puedo contar y otras que todavía no, pero una de las que sí es la vez que decidimos iniciar la guerra contra las pandillas", destacó Bukele. Esa "guerra contra las pandillas" se refiere a las capturas de miles de pandilleros bajo un régimen de excepción que se ha llevado de encuentro a miles de personas inocentes detenidas; desde un simple panadero hasta defensores ambientalistas. Es de destacar que, según las cifras oficiales, se han capturado a más de 68 mil supuestos pandilleros, pero de esa cifra se han liberado a 5 mil, ya que no se les pudo vincular con estructuras terroristas. "La decisión de iniciar la guerra contra las pandillas fue difícil porque sabemos que, frente a toda acción, existe una reacción, pero hemos tomado las decisiones con valentía, se hizo lo que se tenía que hacer y con la gracia de Dios se hizo lo que parecía imposible", enfatizó el mandatario durante el acto. Bukele afirmó que "ningún director de la PNC podrá tener en su currículum el hecho de que terminó y ganó la guerra contra las pandillas. Eso no será un premio físico, pero estará para siempre como uno de sus mejores logros". El director Arriaza Chicas, por su parte, luego ser ascendido a comisionado general dijo sentirse "honrado" por ser el primer director de la institución en ser nombrado a ese nivel. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destacó el trabajo del director. "Sin duda, un más que merecido reconocimiento al invaluable trabajo del Sr. Arriaza Chicas, quien bajo el compromiso de servir y proteger a los salvadoreños de bien, ha dirigido con valentía nuestra PNC". Sin embargo, la PNC, según datos de organizaciones de DDHH, ha sido la institución que más ha violentado los derechos humanos de personas que nada tienen que ver con las pandillas bajo el régimen de excepción. Al acto asistió el presidente de la Asamblea Legislativa y del Órgano Judicial, Ernesto Castro y Alberto López Jerez, respectivamente. Así como diputados y otros funcionarios.

