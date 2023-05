ONU lanza propuesta de una gestión sostenible del plástico de un sólo uso

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Los representantes de la FAO, PNUD y la OIM, del Sistema de Naciones Unidas, lanzaron una “propuesta abierta al diálogo” que busca discutir, debatir y conformar una “Hoja de Ruta” para El Salvador, para abordar desde diversas aristas, ante la degradación del medio ambiente nacional, sobre el plástico de único uso.

Diego , representante de la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el país, manifestó que buscaban “empujar una propuesta de diálogo” para poder discutir y apoyar a El Salvador, junto a una propuesta de “Agenda”sobre el plástico de único uso en el país.

Esta agenda es muy importante. No sólo es nacional, si no a nivel global porque el plástico en nuestras vidas se está volviendo un serio problema de contaminación a todo nivel. Sólo en agricultura hay 45 millones de toneladas de plásticos de uso único y a nivel global son 400 millones de toneladas de plástico, afirmó.

“Los plásticos se quedan en el suelo y los en los mares contaminan las aguas, peces y nuestras vidas. Entonces, la responsabilidad es de todos los ciudadanos de este planeta y queremos dar un granito de arena, para arrancar el debate, arrancar un diálogo nacional entre los diferentes actores de la sociedad salvadoreña”, anunció Recalde.

El Foro “Oportunidades para la Gestión Sostenible del Plástico de un Solo Uso en El Salvador”, reunió a una serie de expertos y testimonios de funcionarios de países como Chile y Colombia, que compartieron experiencias sobre el control del plástico de un único uso para América Latina. Así como, posibles soluciones de enfoque multisectorial en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a fin de lograr un “mundo sostenible” para el 2030.

Recalde señaló la importancia de la participación del sector privado, público, sociedad civil y la asistencia y cooperación técnica de los organismos del Sistema de Naciones Unidas, y buscar soluciones amigables para proteger al medio ambiente y generar nuevos empleos o negocios en la marcha del proceso de sustentabilidad.

“Chile ya tiene una Hoja de Ruta, iniciada y fase de ejecución, desde el año 2017, y eso implica a toda la sociedad chilena, con compromisos fuertes que están generando resultados, cambios en la matriz productiva y en la manera de concebir su entorno y la visión de hacer profundos cambios para enfrentar la crisis que ya tenemos y que seguirá agravándose”, explicó.

“Ya se está hablando de la -economía circular- es decir, reducción, reutilización y reciclaje. Y, claro, estamos hablando de un compromiso individual, personal y familiar en donde todos los que estamos presentes tenemos algo que decir y algo que hacer. Nosotros queremos tener un consenso hoy (ayer) para establecer una Hoja de Ruta que pueda generar resultados efectivos en este país”, acotó Recalde.

Sobre el uso del “plástico de un sólo uso”, Recalde expresó que no se trata solo de los envases de los pesticidas que se utilizan en los cultivos, sino a nivel general, “uno camina sobre plásticos”, acotó, por tanto, el tema se abría a diversos planos y no sólo la agricultura, aunque este tiene sus propios retos.

Los envases de plaguicidas que son altamente dañinos para la salud humana, para el suelo y la vida es un tema que no está abordado para nada en muchos lugares incluyendo El Salvador. No hay recolección y disposición de estos envases que son altamente peligrosos. Hay una Convención que regula y da el nivel de peligrosidad de estos elementos químicos que no sólo contamina, sino que es un enorme riesgo para la salud, enfatizó.

“Es muy grave lo que pasa en varias regiones del mundo y El Salvador, con estos envases plásticos -le digo- si un envase plástico de Glifosato o Paraguat, puede estar vacío y seco y pasar un año sin uso. Y si una persona le pone agua adentro y lo bebe, pues se muere en dos semanas, ese es el nivel que tenemos porque no hay políticas, no hay instrumentos, no hay compromisos”, acotó Recalde.

Sobre las leyes y las restricciones en el uso de fertilizantes y pesticidas, el representante de la FAO, afirmó, que no basta con aprobar una ley o una política, si no contaban con el compromiso de quienes lo consumen, los que lo distribuyen y tiene que haber cambios en uso de elementos que fertlicen los suelos porque hay bioinsumos que pueden servir como sustitutos ante estos elementos químicos altamente tóxicos.

Los medios de comunicación son actores importantes de la sociedad, dijo Maribel Gutiérrez, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, al manifestar que la “Hoja de Ruta” para El Salvador se iba a construir luego de un debate nacional en donde el “mensaje” es que inician un debate desde las Naciones Unidas con diversos sectores.

“Creemos muy importante que trabajen juntos el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, emprendimientos de jóvenes y mujeres. Y esto pasa con que debatamos cuáles son los conceptos que tenemos para una -narrativa común- y que todos nos sintamos parte de esto”, argumentó.

“Desde PNUD, estamos iniciando, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una política de medio ambiente y gestión de residuos sólidos -estamos iniciando- pero el país ha dado pasos importantes con sus compromisos internacionales lo que se llama Contribuciones Ambientales (NDC, por sus siglas en inglés) que es parte del Acuerdo de París, esto es una apuesta en común”, sostuvo Gutiérrez.

La degradación del medio ambiente, también tiene un “factor de migración”, señaló Nicola Graviano, Jefe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, quien expresó que los prolongados procesos de contaminación generan que los ecosistemas se deterioren y que cuando la situación se agrava la población genera una “migración forzada” hacia las ciudades u otros países en busca de subsistencia.

“Para explicar cuál es la conexión con este diálogo y la migración, debemos destacar que las estimaciones que se tienen para el 2050, habrá hasta 216 millones de personas que se van a desplazar por razones de degradación ambiental y esto implica muchas cosas: aumento del nivel del mar, salinización de suelos agrícolas, desertificación, inundaciones, claro sólo que ahora abordaremos un pequeño trozo de todo este tema con el uso del plástico de un sólo uso”, expresó Graviano.

“Las iniciativas exitosas deben partir de la colectividad y es un cambio mental que tiene que llevarse a diferentes niveles personal, comunitario, local y nacional, no podemos pensar en conceptos de altos y bajos, sino al revés desde abajo como cambiar este -chip- y que como sociedad entendamos que hay alternativas al uso del plástico de un sólo uso”, puntualizó.