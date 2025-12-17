Bonmatí y Dembélé acaparan reflectores en Premios The Best de la FIFA

Doha/Prensa Latina

La española Aitana Bonmatí y el francés Ousmane Dembélé acapararon este martes todos los reflectores en la gala de los Premios The Best de la FIFA, al ser distinguidos como los mejores jugadores femenino y masculino.

La centrocampista de la selección de España y del Barcelona alcanzó el galardón por tercer año consecutivo; en tanto, la estrella gala y del PSG festejó su primera elección.

Fuera de los estadios por lesión, Bonmatí recibió el reconocimiento en su condición de mejor jugadora de la UEFA Women’s Champions League y la UEFA Women’s European Championship, a pesar del revés de España y del Barcelona en la gran final.

De 27 años, la española comandó el juego del Barça para conseguir el triplete nacional.

Por su parte, Dembélé lideró la conquista del PSG de su primer título de la Champions League y fue uno de los referentes en la victoria en la Ligue 1 y la Copa de Francia.

En el apartado de entrenadores, el español Luis Enrique añadió el The Best a su trayectoria deportiva, avalado por la corona del PSG en la Liga de Campeones y el segundo puesto en el Mundial de Clubes.

La seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, mereció el premio por quinta vez, gracias al éxito en la Eurocopa tras doblegar a las vigentes campeonas del mundo, España, en una emocionante final de penaltis.

