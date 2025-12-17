Otro premio del fútbol argentino: Gol de Montiel, el Mejor del Año

Buenos Aires/Prensa Latina

Avellaneda esta hoy de plácemes, en especial los seguidores del club Independiente tras conocer la noticia de que la magistral chilena del extremo izquierdo del “Rojo”, Santiago Montiel, fue elegido por la FIFA como el Mejor Gol de 2025.

ontiel escribió una página dorada para el fútbol argentino y para Independiente al consagrarse ganador del Premio Puskás 2025. El delantero fue distinguido en la gala de The Best, efectuada en Qatar, gracias a la impactante chilena que marcó en la victoria 1-0 sobre Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura 2025; esa imagen recorrió el mundo.

Montiel se fue mal de River; Boca lo quiso pero nunca definió; terminó en Independiente, y ganó el prestigioso y ansiado Premio Puskás.

El gol premiado lo convertió ante la “Lepra” mendocina y no solo se llevó todos los aplausos por su estética, sino que además fue el único tanto del partido. La ejecución, cargada de técnica, coordinación y potencia, se transformó rápidamente en una de las acciones más virales del año y terminó imponiéndose en la votación internacional.

Durante la ceremonia, Arsène Wenger, histórico entrenador y actual Director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, hizo el anuncio con visible asombro y un claro gesto bien futbolero, reflejando el impacto que produjo la definición del futbolista argentino en la elite del fútbol global.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró públicamente el logro del jugador del “Rojo” con un mensaje en sus redes sociales: “Felicitaciones a Santiago Montiel por ganar el Premio Puskás de la FIFA 2025. Tu asombrosa chilena con el Club Atlético Independiente demostró una técnica, agilidad y habilidad extraordinarias, y es un gol verdaderamente digno de este honor”.

Así, Montiel se convirtió en el tercer argentino en ganar este prestigioso premio junto a Erik Lamela y a Alejandro Garnacho (también lo ganó con un tanto de chilena), sumándose a una lista selecta y reafirmando el talento que sigue mostrando el fútbol nacional.

Un reconocimiento que no solo enaltece su carrera y a Independiente, sino que también deja a la tan estética pirueta como una imagen eterna en la historia del Puskás.

El galardón llega como halo favorable a la Asociación del Fútbol Argentino cuando el gobierno del presidente Javier Milei la ataca con todo, mediante denuncias penales, imputaciones ante la Conmebol los medios hegemónicos que se prestan para su juego político.

Otros jugadores argentinos como Lionel Messi, el arquero Emiliano «Dibu» Martínez y Lautaro Martínez aspiran por igual a otros premios The Best.

