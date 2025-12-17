Cuba agradece apoyo de ALBA-TCP para restituir su sistema eléctrico

Compartir

La Habana/Prensa Latina

El gobierno de Cuba agradeció la creación de la Misión Internacional de Energía y Electricidad para apoyar la restitución total del sistema eléctrico en la isla, aprobada en la cumbre ALBA-TCP.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X, correspondió a la decisión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos por constituir “una nueva demostración de la esencia de la alianza”.

Rodríguez afirmó que la iniciativa del Presidente Nicolás Maduro “pone en el centro de su quehacer la solidaridad y la cooperación entre los pueblos hermanos”. También la Presidencia de la República de Cuba, en la propia red social, agradeció el apoyo en un tema vital y crítico para la mayor de las Antillas.

La publicación reseñó la afirmación de Maduro, quien “dio instrucciones para elevar todo lo que estamos haciendo hoy con #Cuba en ese aspecto. Vamos a salir de esta, y vamos a estar mejor”, afirmó durante el encuentro, al Presidente Miguel Dìaz-Canel.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio a conocer la iniciativa al dar lectura a la declaración final de la XXV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.

Comentó, además, que dio orientaciones para elevar “todo lo que estamos haciendo, dos, tres veces más” y aseguró “vamos a salir mejor, más fuertes, más conscientes y más victoriosos que nunca”.

La XXV Cumbre ALBA-TCP sesionó recientemente de modo virtual entre sus nueve países miembros en ocasión del aniversario 21 de la fundación de la Alianza por los líderes histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro y la Bolivariana, Hugo Chávez.

