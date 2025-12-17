Alerta OMS de la rápida expansión de nueva variante del virus AH3N2

Ginebra/Prensa Latina

El 2025 está marcado por la aparición y rápida expansión de un nuevo subgrupo genético del virus AH3N2, presente hoy en una treintena de países, comunicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según informó este martes a la prensa la doctora Wenqing Zhang, responsable de la Unidad de Amenazas Respiratorias Globales del Departamento de Gestión de Amenazas Epidémicas y Pandémicas de la OMS, la influenza y otros virus respiratorios están en aumento.

La nueva variante del AH3N2, denominada J.2.4.1 o subclado K, fue detectada por primera vez en agosto en Australia y Nueva Zelanda y desde entonces ha sido identificada en más de 30 países, señaló.

Puntualizó que “los datos epidemiológicos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad, aunque este cambio genético supone una evolución notable del virus”.

Zhang explicó que los virus de la influenza evolucionan constantemente, razón por la cual la composición de la vacuna se actualiza de manera regular.

“La OMS realiza un seguimiento de estos cambios, evalúa los riesgos asociados para la salud pública y emite recomendaciones sobre la composición de las vacunas dos veces al año, a través de un sistema mundial de larga data, el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza, en colaboración con otros expertos mundiales”, apuntó.

La especialista aclaró que aunque la nueva variante no forma parte de la composición de las vacunas más recientes producidas para la temporada de influenza del hemisferio norte, “las primeras evidencias sugieren que las vacunas estacionales actuales continúan ofreciendo protección contra las enfermedades graves y reducen el riesgo de hospitalización”, señaló.

La OMS estima que se producen alrededor de mil millones de casos de gripe estacional cada año, incluidos hasta cinco millones de casos de enfermedad respiratoria grave.

Hasta 650 mil muertes anuales se deben a enfermedades respiratorias relacionadas con la influenza estacional, de acuerdo con datos del organismo sanitario.

