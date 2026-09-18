Bolivia prolonga estado de excepción ante temor de un rebrote de conflictividad social

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LA PAZ/Xinhua

Bolivia prolongará hasta el 17 de diciembre próximo el estado de excepción en todo el territorio nacional, tras la aprobación este jueves por la Asamblea Legislativa de una nueva vigencia de 90 días, con lo que el Gobierno pretende contener una eventual reactivación de las protestas y los bloqueos que afectaron el país, difundió el órgano legislativo.

La medida, respaldada por 100 votos y aprobada tras casi nueve horas de debate, permitirá al Gobierno mantener hasta fin de año las restricciones establecidas en junio anterior, cuando una ola de bloqueos que se prolongó por casi dos meses interrumpió la circulación, afectó el abastecimiento y puso a prueba la capacidad del Estado.

La prórroga fue defendida por los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, quienes presentaron ante el pleno del Legislativo informes oficiales que según explicaron, identifican riesgos de una eventual reactivación de movilizaciones, bloqueos, paros y concentraciones con capacidad de afectar sectores estratégicos.

Oviedo señaló que la solicitud gubernamental se sustenta en informes de la Policía, el Ministerio de Gobierno, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.

Los documentos advierten, según su exposición, sobre posibles afectaciones al suministro de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno, además de infraestructura considerada crítica.

En tanto, Justiniano mencionó que a pesar de que el escenario actual es menos conflictivo que el registrado hace tres meses, la mejoría no elimina los riesgos que llevaron al Ejecutivo a solicitar la continuidad del régimen excepcional.

El régimen de excepción fue establecido de manera inicial mediante el Decreto Supremo 5636, aprobado en junio pasado por 90 días y vencía de manera inicial el 18 de septiembre.

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