Alianza tiene su última carta para llegar a Concachampions vía repechaje

Redacción Deportes

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Alianza no pudo doblegar a Motagua en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de CONCACAF, pero asegura que se enfocará en buscar un boleto a la Concachampions en el repechaje.

“Se logró porque fue someter a un rival, someter a un gran rival, llegándole por afuera, llegando por dentro. Hicimos lo que teníamos que hacer, generar situaciones, es que el fútbol tiene estas cosas”, fueron las palabras del auxiliar técnico de Alianza, Martín Andrizzi.

Además, se refirió a lo que se viene ahora para Alianza: “Tenemos el objetivo claro, el repechaje para clasificar, algo que nos habíamos propuesto desde el inicio y todavía estamos ahí con la chance”.

El representante del cuerpo técnico destacó lo positivo del encuentro ante los hondureños: “lo bueno es el partido que hizo Leo Menjívar, lo que hizo el equipo en defensa, no es fácil jugar un partido así, donde el equipo tiene que que estar todo el tiempo siendo protagonista todo en campo rival, manejando la pelota en una cancha que a veces se puso complicada, pero creo que en lo general los chicos hicieron un gran esfuerzo y como cuerpo técnico estamos orgullosos”.

Por su parte, el jugador uruguayo, Matías Mier, dijo estar tranquilo ya que el equipo creó situaciones para ir en buscar del gol, algo en lo que estuvieron trabajando toda la semana de cara al encuentro, pero faltó la efectividad de encajar el gol, una acción que habría cambiado el destino del cuadro blanco, pero mencionó que seguirán trabajando.

Juan Carlos Portillo aseguró que tienen la capacidad para competir y que se evidenció durante fase de grupos y en eliminatorias, pero que ahora deben pensar en su rival en el repechaje.

El dorsal #10 de los albos, Leonardo Menjívar, reconocido como MVP del encuentro señaló que: «tuvimos un desgaste bastante bárbaro, hoy me tocó jugar de extremo y cubrir un poco el espacio de enmedio, la verdad que un caso bastante fuerte y el grupo hizo un muy buen esfuerzo, lastimosamente no pudimos anotar y nos vamos, no tristes, si no satisfecho porque dimos todo el esfuerzo”.

En el primer encuentro, Motagua tomó ventaja de 3-0 en Tegucigalpa, gracias a Óscar Padilla, Jefryn Macías y Alejandro Reyes, un resultado que Alianza tenía en su obligación remontar en el Cuscatlán para soñar en la siguiente ronda. Sin embargo, al equipo paquidermo no se le dio el resultado y a pesar del 0-0, buscará el boleto a semifinales vía repechaje.

Es de recordar, que el formato de la competencia enfrenta a los cuatro perdedores de los cuartos de final en una ronda de Play-In, instancia donde se entregan los últimos dos boletos a Copa de Campeones Concacaf 2027 y en la que el equipo blanco desea clasificar.

En este caso, Alianza ubicada en el Play-In 2, tendrá la posibilidad de enfrentar en repechaje ya sea a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica o a Marathón de Honduras.

Por otro lado, la clasificación a la semifinales de la Copa Centroamericana de CONCACAF de Motagua significa la primera ocasión del cuadro hondureño, después de que fue eliminado en cuartos de final en cada una de las tres ediciones anteriores y se convirtió en el tercer club del mismo país en alcanzar dicha instancia en la competencia, después de Olimpia y Real España.