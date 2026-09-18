Alto mando militar promete una contundente respuesta de Irán ante cualquier error de cálculo del enemigo

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TEHERÁN/Tasnim

El comandante de las Fuerzas Terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) advirtió al enemigo que no cometiera ningún error de cálculo, dejando claro que cualquier agresión recibiría una respuesta decisiva.

“Cualquier error de cálculo del enemigo recibirá una respuesta contundente”, declaró el general de brigada Mohammad Karami durante una visita de campo a las islas del Golfo Pérsico.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, confiando en la voluntad divina y en el apoyo de una nación querida, perspicaz y firme, responderán con contundencia a cualquier error de cálculo del enemigo”, reiteró.

Añadió que, en la actualidad, la bandera del Santo Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) está enarbolada por la gran y noble nación de Irán.

Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra de agresión ilegal contra Irán el 28 de febrero con el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, junto con altos mandos militares.

Cuarenta días después, el 8 de abril, los enemigos se vieron obligados a aceptar un alto el fuego ante la resistencia de Irán, las exitosas operaciones de represalia y el firme control del estrecho de Ormuz.

En julio, Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques aéreos mortales contra Irán e impuso un bloqueo naval al país, en violación del Memorando de Entendimiento (MdE) firmado entre Islamabad y la República Islámica el 17 de junio para poner fin a la guerra.

En respuesta, las fuerzas armadas iraníes lanzaron devastadores ataques contra objetivos estratégicos estadounidenses en todo el oeste de Asia y declararon el estrecho de Ormuz cerrado a todo el tráfico.

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