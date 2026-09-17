Jay Music y Jimmy Bad Boy unen Guatemala y Panamá en “Contigo Me Voy”

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Redacción Espectáculos

@DiarioCoLatino

Una explosiva colaboración urbana que fusiona sonidos caribeños y electro latino, los artistas Jay Music, de Guatemala, y Jimmy Bad Boy, de Panamá, unen su talento y esencia musical en una nueva colaboración titulada “Contigo Me Voy”, una propuesta fresca que combina el género urbano con ritmos caribeños y elementos de electro latino.

La pieza musical “Contigo Me Voy” nace como una colaboración internacional que busca conectar a través de la música las culturas y sonidos de Guatemala y Panamá, lo que ofrece al público una canción dinámica, contagiosa y pensada para disfrutar, bailar y compartir.

Jay Music comentó que “Contigo Me Voy”, nace como una canción inspirada en una historia de amor, lealtad y compromiso, que transmite el mensaje de permanecer al lado de esa persona especial y afrontar juntos cada etapa de la vida.

La producción musical estuvo a cargo de Juanfer Herrera de Guatemala, quien realizó en el tema, una mezcla moderna de sonidos urbanos, caribeños y electrónicos, creando una identidad musical que destaca la personalidad de ambos artistas.

El proyecto también cuenta con una propuesta audiovisual de alto nivel. La producción del video estuvo a cargo de Jefferson Correa, de Panamá, quien llevó la esencia de la canción a una historia visual que acompaña el mensaje de amor y compromiso que transmite el sencillo.

Con “Contigo Me Voy”, ambos artistas buscan continuar fortaleciendo sus carreras y llevar su música a nuevos escenarios, plataformas digitales y medios de comunicación, apostando por una propuesta urbana con sabor caribeño y esencia Latinoamericana.

Esta canción ya puede encontrarse en YouTube y en Spotify.

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