Barranquilla 2018: un reto mayúsculo para la delegación salvadoreña

Ayer se izó la bandera de El Salvador en la Villa Centroamericana y ahora los atletas criollos han entrado en acción.

@DiarioCoLatino

Hoy se inauguran los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, a los que El Salvador asiste sin una proyección clara de medallas y el reto de superar lo hecho en Veracruz 2014.

Hace cuatro años la delegación salvadoreña finalizó en la novena posición del medallero con 2 oros, 9 platas y 12 bronces, para un total de 23 preseas.

La armada cuscatleca, que tendrá el reto de revertir ese resultado en territorio cafetero, está compuesta por 99 atletas masculinos y 73 atletas femeninas, quienes verán acción en: Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Bowling, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Fútbol, Gimnasia, Golf, Judo, Karate do, Levantamiento de Pesas, Luchas, Natación, Patinaje, Remo, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Arco, Vela y Voleibol. No obstante, antes de viajar a territorio colombiano, el Comité Olímpico de El Salvador (COES) no se atrevió a dar una proyección exacta de medallas y Francisco Ramos, vicepresidente del comité y jefe de misión, se limitó a decir que van “optimistas” y esperan que los atletas superen lo hecho en Veracruz.

“Creo que podríamos superar la cantidad de medallas que obtuvimos en Veracruz, porque los atletas están trabajando con mucho sacrificio”, expresó Ramos.

Empero, que el COES no se haya atrevido a dar una proyección de medallas podría deberse al mal resultado que obtuvo El Salvador en los pasados Juegos Centroamericanos Managua 2017.

En territorio nicaragüense, la delegación salvadoreña acabó, por primera vez en la historia, en el que quinto lugar con registro de 152 medallas de las cuales 40 fueron de oro, 31 de plata y 81 de bronce. Sin duda, un precedente complicado, tomando en cuenta que en la primera justa del Ciclo Olímpico solo se compite con los países de la región.

Por ello, Barranquilla 2018 se presenta como un reto mayúsculo para los atletas salvadoreños, pues tendrán que fajarse en cada una de sus competencias frente a atletas de mayor nivel, tanto de Centroamérica, como del Caribe.

La inauguración

El estadio Metropolitano de Barranquilla será el escenario en donde se marcará el inicio oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

El Comité Organizador pondrá en escena un show musical que, entre otras sorpresas, tendrá como gran protagonista a la cantante cafetera Shakira.

También participarán Adriana Lucía y Dragón y Caballero, encargados de la canción oficial de los juegos.

Además, en el acto inaugural habrá otros invitados especiales, entre ellos, la exmiss universo Paulina Vega, la diseñadora Silvia Tcherassi, la actriz Rita Bendeck y el exbeisbolista Edgar Rentería, todos nacidos en Barranquilla y figuras colombianas en el exterior.

En lo que concierne a la temática del show inaugural, esta tendrá como inspiración el libro de José Osorio llamado “Barranquilla 2132”, en el que el escritor bogotano cuenta una historia en torno al futuro de la ciudad con avances tecnológicos y el desarrollo de la capital del Atlántico.