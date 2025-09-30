Barcelona recoge el guante dejado por Real Madrid

Compartir

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Lejos de casa para jugar en Champions, el Real Madrid dejó tirado el guante de líder y ni corto ni perezoso, el Barcelona lo recogió para amanecer este lunes al frente de LaLiga de Fútbol de España.

Almaty, otrora capital de Kazajistán y mayor metrópoli del país euroasiático, es el refugio actual de los merengues, tras la paliza el sábado del atlético Madrid 2-5. El alejamiento se debe al partido de Champions League este martes contra el modesto club Kairat.

No se escapa del aluvión de críticas el entrenador Xabi Alonso ni sus pupilos, salvo dos nombres que por consenso salvan hinchas y expertos, el francés Kylian Mbappé y el turco Arda Guller, curiosamente autores de los únicos tantos de la “casa blanca” ante los colchoneros.

Empero, frotándose las manos estaba el Barça de Hansi Flick, con el regreso a la cancha del atacante Lamine Yamal después de una lesión, y la remontada frente a la Real Sociedad para el 2-1.

Las dianas estuvieron a cargo del francés Jules Koundé a los 43, para el empate 1-1 luego del gol de Alvaro Odriozola a los 31, y del polaco Robert Lewandowski a los 59. Lo más importante, en todo caso, fue tomar la delantera en la tabla de posiciones con 19 puntos, uno más que el Real Madrid en siete jornadas.

Antes vino el batacazo a los merengues, un desastre salvo los dos goles mencionados, en el primero con asistencia de Guller a Mbappé y el segundo en gran jugada del brasileño Vinicius Junior y centro letal a las piernas del turco. Cuestionada alineación de Xabi con el inglés Jude Bellingham, todavía en recuperación tras una intervención quirúrgica, en detrimento del jovencito argentino Franco Mastantuono. Y al mismo tiempo, déficit defensivo del guardameta Thibaut Courtois, el central Deean Huijsen y el lateral Alvaro Carreras, y del uruguayo Fede Valverde en la medular.

Enfrente, un Atleti crecido y con deseos de sacudir a su contrincante en el primer derbi de la temporada. Inmenso Julián Alvarez, de penal y en cobro de falta, para dos goles decisivos, y el resto, dos remates de cabeza en el área mal defendidos de Giuliano Simeone y Alexander Sorloth.

Para completa la manita, Antoine Griezmman cuando llegaba la hora del pitazo final. Ascenso de los colchoneros al quinto puesto con 12 puntos, superado además por el Villarreal (16) y el Elche (13), ganadores en la jornada ante el Athletic de Bilbao y el Celta de Vigo, respectivamente.

Como el fútbol no da respiro, este martes el Atlético Madrid choca en casa contra el Eintrach Frankfurt, un equipo germano de media tabla, aunque siempre peligroso.

El Barcelona va a palabras mayores en la Ciudad Condal con el París Saint Germain el miércoles, asimismo difícil el alicaído Athletic Bilbao ante el Borussia Dortmund, y lo mismo de complicado el Villarreal frente a la Juventus.

