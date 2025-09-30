Israel acepta plan de cese al fuego de Casa Blanca, dice Trump

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó un plan de 20 puntos propuesto por la administración Trump y encaminado a poner fin al conflicto en Gaza, después de las conversaciones entabladas en la Casa Blanca.

“También quiero dar las gracias al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por confiar en que, si trabajamos juntos, podemos poner fin a la muerte y destrucción que hemos visto durante tantos años, décadas, incluso siglos, e iniciar un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad para toda la región”, dijo Trump en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca.

Trump también exhortó a Hamas a aceptar los términos de la propuesta de paz. “Todos los demás lo han aceptado. Siento que vamos a tener una respuesta positiva”, dijo Trump.

Netanyahu expresó su apoyo al plan y dijo que cumple los principales objetivos militares de Israel.

“Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, el cual logra nuestros objetivos bélicos. Traerá de regreso a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamas y su dominio político, y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel”, dijo Netanyahu.

Trump indicó, en caso de ser aceptado por Hamas, el plan requiere la liberación de todos los rehenes restantes en un plazo de 72 horas.

Israel ataca más de 140 objetivos en toda Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron hoy en una declaración que su fuerza aérea atacó más de 140 objetivos en toda la Franja de Gaza en las últimas 24 horas.

Las FDI afirmaron que se trató de objetivos “terroristas” que incluyeron células militares, edificios militares, posiciones antitanques y otra infraestructura.

La agencia oficial de noticias palestina, WAFA, informó que más de 50 personas murieron y otras 184 resultaron heridas en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas como resultado de los ataques israelíes.

De acuerdo con las FDI, sus fuerzas blindadas dieron muerte a militantes, desmantelaron explosivos y destruyeron edificios en la Ciudad de Gaza.

En el norte de Gaza, las fuerzas de infantería de las FDI atacaron puestos de observación y la Armada destruyó un depósito de armas y edificios de Hamas. Las FDI agregaron que sus fuerzas también dieron muerte a un militante en la parte sur de la Franja.

