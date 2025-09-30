El Salvador sancionado por la FIFA por expresiones racistas

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó este lunes que la FIFA notificó la imposición de sanciones a la federación “como consecuencia de los incidentes de racismo y discriminación ocurridos durante el partido ente El Salvador y Surinam”.

Es de recordar que, en el encuentro de El Salvador y Surinam, el 8 de septiembre pasado, correspondiente a las eliminatorias rumbo al mundial 2026, algunos aficionados salvadoreños profirieron insultos racistas los seleccionados visitantes, tras derrotar a la Selecta 2 a 1.

Entre las sanciones del Comité Disciplinario de la FIFA está una multa de 50 mil francos suizos, equivalentes a 62 mil 715 dólares, cifra que deberá invertirse en “un plan integral contra la discriminación”, el cual deberá ser aprobado por la FIFA. Además, el próximo partido de la Selección Mayor de Fútbol de El Salvador lo hará “con un cierre mínimo del 15% del aforo aprobado al estadio, particularmente en las gradas detrás de las porterías”.

La FESFUT reiteró su rechazo a toda manifestación de racismo y discriminación.

Asimismo, manifestó su compromiso de trabajar conjuntamente con la FIFA y CONCACAF, para garantizar que en el fútbol salvadoreño se viva un ambiente de respeto, igualdad y unidad.

La FESFUT hizo un llamado a la afición salvadoreña en cuanto a que “el futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios”.

Finalmente, el máximo ente rector del balompié salvadoreño hizo una invitación a la “familia del fútbol a apoyar a nuestra Selección con pasión, alegría y respeto, demostrando al mundo que El Salvador sabe vivir el fútbol de manera positiva.

