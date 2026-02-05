Baja densidad de cotizaciones: solo 3 de cada 10 trabajadores completó los 12 meses en 2024

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Solo el 36% de los trabajadores salvadoreños, es decir, tres de cada diez, logró completar los 12 meses de cotización al sistema previsional al cierre de 2024, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante este panorama, la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna (MTPD) atribuye la baja densidad de cotizaciones a la precariedad estructural del mercado laboral. “La pregunta de fondo es qué tan garantizado está el trabajo formal en El Salvador”, señaló la organización.

Patricio Pineda, experto en pensiones de la MTPD, explicó, en el programa El Salvador Patria Querida, que conduce Alex Carcelero, que aunque un salvadoreño puede pasar hasta 30 años dentro del sistema previsional, las interrupciones laborales reducen en un 52% la densidad de cotizaciones.

“Difícilmente una persona de entre 40 y 50 años que es despedida, como ha ocurrido con muchas en los últimos días, logra reincorporarse con rapidez al mercado laboral”, afirmó Pineda.

Pineda advirtió que el derecho humano al trabajo en El Salvador enfrenta un deterioro profundo. “Es uno de los derechos humanos que está, precisamente, en peligro de extinción”, sostuvo.

Uno de los factores que inciden en la baja densidad es la evasión previsional. Al comparar las planillas del Seguro Social con las de las AFP, Pineda señaló una brecha aproximada de 78 millones de dólares.

“Hay patronos que cobran la cuota de AFP a los trabajadores, pero no la trasladan a la institución previsional. Eso es evasión previsional”, denunció.

Según el experto, este problema no ha sido resuelto ni por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ni por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Como ejemplo, mencionó a empresas de seguridad privada y algunas maquilas que, con el tiempo, dejan de aparecer en los registros de cotización, lo que contribuye a la baja densidad.

Una tercera causa está relacionada con las pensiones mínimas. “Más del 57% de los pensionados, seis de cada diez, recibe una pensión mínima. Las pensiones calculadas con base en el ahorro individual no alcanzan ese monto y deben ser complementadas. Eso es un costo extra financiero”, explicó.

Pineda añadió que otro elemento crítico es el uso de los fondos previsionales para el pago de deuda pública. “De cada dólar que cotizan los salvadoreños, 75 centavos se destinan a deuda, producto de un endeudamiento que ya representa el 73% del patrimonio total”, indicó.

El último factor señalado por la MTPD es la limitada cobertura del sistema de pensiones, que, según Pineda, se mantiene prácticamente igual desde 1998. De una población económicamente activa superior a los dos millones de personas, solo 958 mil cuentas individuales están activas y cotizan mes a mes.

La Mesa también expresó su preocupación porque, aunque las AFP reportan más de tres millones de afiliados, esto no se traduce en cotizaciones reales. “Una cosa es ser afiliado y otra muy distinta es ser cotizante”, subrayó.

Actualmente, existen 1,909,000 salarios activos dentro del sistema previsional. De ellos, el 78%, más de un millón, corresponde a ingresos inferiores a 500 dólares mensuales. Además, Pineda advirtió que más de un millón y medio de esos aportantes nunca logrará pensionarse debido a la baja densidad de cotizaciones.

A los problemas anteriores hay que agregarle lo que el gobierno tomo del Fondo Previsional.

El Banco Central de Reserva publicó recientemene que la deuda del Estado con el fondo de pensiones a diciembre de 2025, asciende a $11,241 millones. Eso significa que creció en un año $715 millones, pues en diciembre de 2024 estaba en $10,526.

Según el “Estudio Actuarial del Sistema de Pensiones de El Salvador” publicado en diciembre de 2025 “la cuenta individual de la mayoría de los jubilados de 2024 se agotaría en los próximos dos años”, o sea, en 2027, lo cual generará una “presión considerable sobre la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS)”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...