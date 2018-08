Avi nuevo talento costarricense

Iris Gálvez

Recientemente visitamos Costa Rica para entrevistar a Avi una chica de 21 años que está conquistando los escenarios “ticos” con su voz, belleza y talento; fue una platica muy amena en la que nos comentó acerca de su trayectoria y sus futuros proyectos, éntrelos que stá visitar nuestro país en un par de meses si todo sigue saliendo bien así como hasta el momento.

Avi es una cantautora pop costarricense de 21 años, debutó en noviembre del 2016 con su primer sencillo “Before You Found Me” el cual forma parte del EP debut “Nothing Is Ever The Same” lanzado en enero del 2017 y consta de 4 canciones originales, material escrito y compuesto por ella misma.

Ella se inclinó por sacar música en ingles porque desde pequeña lo ha hablado , para ella es tan natural como el español, ha prometido que en los próximos días lanzará un sencillo en este idioma.

“One Night ft Echele Miel” es el segundo sencillo lanzado y para junio 2017 ocupó la posición #6 del Top 20 de la lista de canciones nacionales más sonadas en Costa Rica y #1 como canción anglo.

En abril 2017 realizó su primer concierto en donde se lanzó el video oficial. A la fecha One Night suena en emisoras como IQ Radio, OK Radio, Wao, VM Latino, 94,7FM.

“Goodbye” fue lanzado el 21 de julio del 2017 y suena en las diferentes emisoras del país. Para el reporte de AIE de septiembre del 2017 Goobye ocupa la posición #7 en la lista general de nacionales más sonadas y #1 en anglo.

Con este nuevo tema hay una evolución al electropop, explotando mi pasión por la composición y creando un mensaje de 100% actitud.

El videoclip de “Goodbye” se lanzó el 22 de septiembre en el concierto que se llevó a cabo en Hard Rock Café – Cariari. El show contó con mucho baile, efectos y sorpresas.

En marzo del 2018 lanzó el sencillo titulado ́Fill Me Up ft Banton ́ que es un estilo pop- latino anglo. Este mismo mes “Fill Me UP” ocupó la posición #1 en las lista de nacionales más sonadas. Para el reporte de abril de AIE vuelve a ocupar la posición #1 y se encuentra sonando en las emisoras del país

El videoclip oficial de “Fill Me Up” se presentó el 19 de marzo en el canal de YouTube, mientras que junto a mi crew de bailarines, realizaba una gira de prensa y varias presentaciones por Quetzaltenango-Guatemala. La presidenta del Fans Club de Guatemala Ana Lu Vásquez se encargó de organizar todas las presentaciones y gira de medios en Xela. La gira contó con presentaciones muy exitosas en lugares como La Universidad de San Carlos, Universidad Mesoamericana, Colegio Del Valle, Bari, Telus Xela, Vintage, Brenic ́s, Tecum y otros. Ronda de prensa y entrevistas en diferentes programas de radios y canales como La Voz de Xela, La Nueva Mega, V Music, Entre Mujeres y otros.

En abril 2018 Los Ajenos lanzaron su nuevo sencillo titulado “La Traicionera” en la cual es colaboradora en interpretación y composición. Es la primera vez que Los Ajenos hacen una colaboración con una mujer lo que la hace sentir muy orgullosa de que la hayan elegido.

El videoclip de “La Traicionera” se grabó en Cuba con el reconocido y premiado director cubano José Rojas. Los Ajenos son un grupo con una gran trayectoria, muy queridos y con una energía sin límites por eso se siente bendecida de trabajar con ellos y poder aprender de su experiencia.

Avi actualmente está estudiando periodismo y afirma estar muy agradecida porque desde sus inicios fue apoyada por sus padres, su madre la acompaña siempre y la motiva para que siga adelante cumpliendo sus sueños y alcanzando sus metas.

Aunque la mayor parte del tiempo su vida está sumergida en la música ella afirma que disfruta la literatura, está aprendiendo su cuarto idioma Avi habla fluidamente además el ingles y el portugués, la actuación y los animales.