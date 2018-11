Avi lanza su primer sencillo en español “Infeliz” ft. WHITNY

@SAmigosColatino

El primero de noviembre Avi lanzaó su cuarto sencillo en su carrera pero el primero en idioma español. El lanzamiento será en conjunto con el video oficial que estará disponible en YouTube y otros medios digitales.

Sobre la canción:

“Esta canción comenzó como una melodía macabra en el piano. Quise hacer algo muy dramático pero que fuera cierto al mismo tiempo, así que comencé a escribir sobre aquellos hombres de los que mi mamá, mis tías, amigas y yo nos hemos enamorado alguna vez, de los que lastiman y no convienen.

Apenas escogimos la canción como sencillo, estaba segura de querer agregarle unos versos de rap de una voz femenina. La rapera y también costarricense Whitny fue mi primera opción, y la canción fue justo lo que me imaginaba después de que ella se sumara al proyecto.

Para la producción, usamos muchas influencias latinas como ritmos y beats muy populares en Brasil, al igual que instrumentación latina. También, para no perder el aire dramático, usé como referencia soundtracks de películas de Quentin Tarantino, agregando guitarras eléctricas en los versos y harmonías que sonaran más líricas en lugar de pop. Así nos da un ritmo pop-urbano-latino.” Avi.

Sobre el video:

“Desde que comencé a escribir la canción supe exactamente qué tipo de video quería, cada personaje y la temática. De hecho pensar en el video me ayudó a terminar la letra de la canción. El mensaje de la canción y del video es sobre tener el valor de terminar una relación que no te conviene, por supuesto, le pusimos su toque de cine con el fin de hacerlo más entretenido pero sin perder la parte artística. Este video es justo como lo imaginé. Amé trabajar con gente tan talentosa y profesional. Contamos con un cast de primera. Amo las Drag Queen, así que fue un sueño hecho realidad poder tenerlas en mi video. Lo que más amo de “INFELIZ” es que es un producto 100% costarricense, tanto en producción musical como audiovisual.” Avi.

El video fue dirigido por el joven costarricense Brayan Bolaños Arias quien se adaptó muy bien al equipo ya que es la primera vez que dirige un video de Avi. Brayan trabajó muy de la mano con Avi para poder entender el concepto que se quería. Debido a que el guion fue escrito por Avi, quien también creó todos los personajes, el director tomó la decisión de que Avi fuera parte del proceso de edición y así lograr el producto esperado. También el director de fotografía aportó sus conocimientos en la edición. Éste audivisual cuenta con un elenco joven, variado y divertido. Con Eduardo Esquivel, modelo y empresario quien tuvo el papel del INFELIZ.

El video se desarrolla con dos grupos alrededor de Eduardo y Jimena. El grupo de las ADIVINAS, liderado por Avi al cual Jimena recurre en busca de información para confirmar sus sospechas de engaño y el grupo de las VENGADORAS liderado por Whitny a las que Jimena contrata por recomendación de Avi para darle una lección al INFELIZ.

Avi es una cantautora pop costarricense de 21 años. Debutó en noviembre del 2016 con su primer sencillo “Before You Found Me” ocupando la posición número uno en la lista de 94.7FM, emisora de Costa Rica, y que forma parte de su EP debut “Nothing Is Ever The Same” lanzado en enero del 2017, el cual consta de 4 canciones originales, de su autoría, además el EP fue nominado para los premios ACAM 2018. Avi compone desde los 13 años, toca el piano y habla 3 idiomas; español, inglés y portugués. Ama los animales, la literatura, componer y cantar. En el 2018 ha sido parte de apertura de conciertos como OZUNA, RESIDENTE, además de participar en festivales como PIC NIC, FIESTAS DE SANTACRUZ, entre otros de Costa Rica. Esto junto a Los Ajenos con quien tiene una colaboración llamada “La Traicionera”. En su corta carrera ya se está abriendo camino en países como Guatemala, el Salvador y Panamá.

Con el nuevo sencillo se espera promocionar fuerte en Centroamérica y Panamá. Avi viene con muchas sorpresas para el 2019 y más música en español. Esto con la ayuda de su promotora María José Zárate y en colaboración de Marjorie Esquivel quien se ha unido recientemente al equipo promocional de Avi.

“Trabajar con Whitny ha sido muy divertido, ella tiene muchísimo talento, además de ser muy sencilla y profesional. Desde el primer momento sabía que ella le iba a dar ese toque especial a la canción. Para el video tenía la imagen perfecta para el personaje que imaginé. Espero pronto poder presentar la canción en vivo y tenerla de invitada”Avi.

Whitny, oriunda de la ciudad de Cartago, es rapera (MC) y activista iniciada en el movimiento de la Cultura Hip Hop desde sus 17 años, comienza en el rap en el año 2013, teniendo su primera cita con la tarima en el 2014 en el país de Guatemala, participando en uno de los festivales más importantes de dicho país llamado “Festival de la Juventud”. Su trabajo como activista se ha reflejado en el liderazgo de importantes colectivos, esto la ha llevado a compartir, enseñar y aprender en diferentes países como Guatemala, Colombia y Chile, así expandiendo su conocimiento y su visión de cómo el Hip Hop debe involucrarse en las redes comunitarias y utilizarse como una herramienta de transformación social.

En el 2017 lleva a cabo su primer lanzamiento con la producción “Espiral”, un EP que cuenta con cinco temas que reflejan una etapa de su vida, donde quiso compartir sus experiencias y luchas personales con el fin de que alguien pueda identificarse con estas temáticas y acompañarla en este proceso sanador.