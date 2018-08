Avenida El Matazano se convierte en eje preferencial para ingreso a nueva terminal

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció las nuevas disposiciones de tránsito que se ejecutarán en el bulevar del Ejército, lugar donde funcionará desde el próximo 25 de agosto la nueva terminal de oriente Plaza Amanecer.

El director general de Tránsito Edwin Flores informó que el VMT declaró la avenida El Matazano como eje preferencial, de único sentido que va de norte a sur, debido a que esta será la vía por donde ingresarán los autobuses del transporte colectivo que viene de oriente a la nueva terminal.

Flores aclaró que para agilizar el traslado de quienes vienen desde el oriente del país y desabordarán en la nueva terminal, se permitirá a los vehículos livianos y transporte de carga que no sobrepase las 4 toneladas, el uso del carril segregado del SITRAMSS, desde las 8:00 a.m. hasta 4:30 p.m. y de 7:30 p.m. a 4:30 a.m.

“En ese horario es permitida la circulación de cualquier tipo de vehículos con excepción del transporte colectivo que no pertenezca al SITRAMSS y los vehículos de carga que superen las cuatro toneladas. Con esto estamos generando que en los rangos de tiempo no comprendidos, el carril segregado sea de uso exclusivo del SITRAMSS”, comentó el director de Tránsito.

El titular del VMT Nelson García manifestó que a partir del 25 de agosto la nueva terminal de oriente se traslada al municipio de Soyapango, en el bulevar del Ejército y calle a El Matazano, con horario de 3:00 a.m. a 9:00 p.m., donde se abordarán las rutas interdepartamentales de seis departamentos hacia el oriente del país, así como una parte de las unidades que prestan el servicio hacia el departamento de Cuscatlán.

Los usuarios que desaborden las unidades podrán utilizar el SITRAMSS para completar su viaje al centro capitalino, debiendo hacer uso de la tarjeta prepago para cancelar el pasaje, conectando con todas las estaciones del corredor, desde Soyapango hasta El Salvador del Mundo.

Según García, la actual terminal de oriente seguirá operando con 227 unidades del transporte colectivo del norte del país, mientras no se tenga una alternativa para estas rutas.