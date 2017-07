“Autorregulación no es atentado a libertad de expresión”, afirma pastor Mauricio Navas

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El pastor evangélico Mauricio Navas rechazó que la propuesta de ley de prevención de la violencia, que incluye la autorregulación de los medios de comunicación atente contra la libertad de expresión, como lo han señalado algunos sectores. Navas, también integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dijo que la autorregulación de los contenidos informativos deja en manos de los medios de comunicación la decisión de reducir, eliminar o publicar una información, tal como ocurre en la actualidad.

“Yo me atrevo a asegurar, sin ser un conocedor profundo de este tema, que la autorregulación no atenta contra la libertad de expresión, porque es autorregulación, el que no quiera autorregularse no le van a hacer nada, no me parece un atentado contra la libertad de prensa”, manifestó el líder religioso durante entrevista en canal 21.

En su condición personal, Navas considera que “sí existen ciertos mensajes que provienen de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a los medios de comunicación, que sí deberían ser regulados”.

A criterio del pastor evangélico de la Iglesia del Camino, “el ser humano es altamente influenciable” a los mensajes que recibe diariamente y “ya no digamos” el salvadoreño. “Si pasan una película de Rambo, al momento ya andan un montón por ahí que se autollaman Rambo, El Exterminador o cosa parecida porque somos altamente influenciables”, recalcó.

A pesar de que la autorregulación no implica una obligatoriedad y no es un atentado contra la libertad de prensa, de acuerdo con Navas, “ayudaría muchísimo que los medios de comunicación se autorregularan”.

El líder religioso también cuestionó que algunos sectores se molesten por la reducción de homicidios y anden buscando los aspectos negativos que ocurren en el país. “Hay gente que le molesta la reducción de homicidios”, pero “en el país no podemos solo estar contando muertos”.

Mientras que el criminólogo, Ricardo Sosa, consideró que no son los medios de comunicación los que están enfermando a la población con la divulgación de las noticias, sino que el crimen organizado y la delincuencia con sus acciones.

Sosa dijo además que hay funcionarios que están compartiendo imágenes de delincuentes muertos y que eso “no puede ser” si se busca bajar la incidencia de mensajes de violencia enviados a la población.

No obstante, el especialista reconoció que en los gobiernos del FMLN nadie ha sido cesurado por el Estado por cualquier irrespeto a la investidura del presidente de la República cometido por medios de comunicación y a través de las redes sociales.

“Es importante hacer mención de que este es el segundo gobierno del FMLN y si hay algo que reconocer es que aquí se le ha faltado el respeto hasta al señor presidente de la República en diferentes medios, en diferentes instituciones, en diferentes manifestaciones públicas, de una cantidad de salvadoreños que en su manera de entenderlo, hasta han expresado improperios contra la figura del señor presidente”, expresó. “Realmente debo de reconocer de que el FMLN ha permitido, tanto a los medios calificados de derecha, si es que se puede decir, como también hay una cantidad de medios que apoyan la labor del Ejecutivo, por lo tanto, la invitación es a que se reflexione”, añadió Sosa, quien señaló que ahora la pelota está en manos de la Asamblea Legislativa, que debe decidir sobre la aprobación de la ley de prevención de la violencia.

El presidente de la comisión de seguridad pública, Antonio Almendáriz, manifestó que su objetivo con todas las iniciativas que llegan a esa instancia legislativa es que se aprueben por consenso y por ello habrá espacio para discutir la propuesta.