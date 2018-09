Autoridades del centro escolar denuncian acoso contra uno de sus alumnos

Oscar López

@OscarCoLatino

Idalia Zúniga, directora del Centro Escolar República del Perú, denunció que debido a un reportaje transmitido en el informativo “Noticias 4 Visión” uno de los alumnos de la referida escuela y miembros de su familia son víctimas de acoso y hostigamiento.

Zúniga explicó que el pasado 5 de septiembre el centro escolar fue sede del lanzamiento de un programa educativo, motivo por el cual fueron convocados medios de comunicación, sin embargo, el informativo antes mencionado se dedicó a cuestionar a los alumnos sobre otros temas.

“Canal 4 se dedicó a buscar estudiantes y a realizarles entrevistas sin el consentimiento de autoridades y docentes mientras el evento se desarrollaba. El canal no le prestó atención al evento que estaba dándose a conocer, su objetivo ha sido exponer a tres estudiantes a la burla pública, que sin el consentimiento de autoridades de la institución ni de padres de familia fueron entrevistados”, declaró la directora del centro escolar.

De igual forma, Zúniga consideró que la nota transmitida en el informativo tenía un “enfoque absoluto a la burla contra los estudiantes”, esto debido a que el material fue editado cortando el momento en el que el estudiante corrigió el error que cometió por el nerviosismo.

Zúniga aseguró que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) establece que no se puede utilizar la imagen de niños, niñas y adolescentes sin el conocimiento y aprobación de sus padres, así como exponer y divulgar imágenes que lesionan el honor y la reputación de las niñas, niños y adolescentes. “Hacemos responsable al dueño de Canal 4 Boris Eserski, a su sobrino Alejandro Fonseca Eserski, director de Noticias 4 Visión, de todo el daño que el canal ha causado y continuará causando en la integridad moral, psicológica y física de nuestros estudiantes menores de edad. Exigimos a dicho canal que pida disculpas públicas a los adolescentes y a sus familiares que han sufrido el ataque mediático”, externó Zúniga.

De igual forma, la directora del centro escolar aseguró que autoridades y docentes son víctimas de humillación pública, por lo que exigen que sean resarcidos los daños que el canal originó con la publicación del reportaje.

La madre del joven afectado (que pidió no publicar su nombre) comentó que posterior a la publicación del reportaje son víctimas de burlas y señalamientos, no solo de compañeros de estudio, sino de personas ajenas al centro educativo. “Me siento mal, mi familia también, mis padres no han dejado de pensar sobre esta situación. Las redes sociales no son para hacer burla, me siento dañada, mucho más mi hijo. No quiero que esto fuera más, quisiera que recibieran un castigo para que aprendan lo grave que hicieron, si quieren ganar audiencia, hay muchas formas para hacerlo”, aseveró la madre del estudiante.