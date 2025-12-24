Autoridades de Gaza denuncian bloqueo israelí y alertan sobre crisis

Compartir

Ramala/Prensa Latina

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza acusó este martes a Israel de librar una guerra de exterminio contra la población del territorio al impedir la entrada de medicamentos y productos esenciales para la vida.

Este nuevo crimen pone en grave peligro la vida de decenas de miles de personas enfermas y heridas, advirtió Alaa Halas, director del Departamento de Atención y Farmacia de esa la cartera.

Unas 10 mil operaciones quirúrgicas están amenazadas de ser detenidas por las consecuencias de la escasez de suministros y medicamentos necesarios para realizarlas, señaló en declaraciones a la agencia de noticias Safa.

Halas afirmó que la crisis en los hospitales alcanzó niveles sin precedentes en el enclave costero.

Varios de los centros de salud que quedaron en pie tras la agresión israelí suspendieron las cirugías programadas y de emergencia, incluido el Hospital Especializado de Kuwait, que atiende a miles de pacientes y heridos, subrayó.

Incluso las operaciones de emergencia se verán seriamente afectadas si continúa la escasez, recalcó.

El funcionario señaló que desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja, el 10 de octubre, Israel solo permitió el ingreso del 30 por ciento de los suministros acordados.

Esta crisis amenaza a unos 200 mil pacientes, incluidos 700 que reciben tratamiento en unidades de cuidados intensivos cada mes y unos 10 mil que necesitan operaciones, explicó.

Según la Oficina de Prensa del Gobierno, desde la entrada de la tregua solo arribaron 17 mil 819 camiones con ayuda de los 43 mil 800 que debieron ingresar, con un promedio diario de solo 244 en lugar de los 600 previstos.

Como ejemplo citó que solo llegaron a la Franja 394 vehículos cargados con combustible de los tres mil 650 prometidos, una situación que mantiene paralizados los hospitales, panaderías, estaciones de agua y alcantarillado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...