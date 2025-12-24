Parlamento de Venezuela cierra período con 100 leyes sancionadas

Compartir

Caracas/Prensa Latina

La Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela concluyó hoy el periodo legislativo 2021-2026 con la sanción de un centenar de leyes en beneficio del pueblo y la República.

Al culminar la sesión extraordinaria de este martes, el presidente del parlamento Jorge Rodríguez anunció que, con la sanción en segunda discusión de la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueo y otros Actos Ilícitos Internacionales, culminaba esta etapa parlamentaria.

Rodríguez agradeció la valentía, tesón y fuerza demostrada por los parlamentarios en sus funciones e informó que, con la aprobación de esta Ley, que llamó de la dignidad en “contra de los piratas y corsarios del Caribe”, arribaron a la normativa número 100 aprobada por el parlamento.

La nueva norma, aprobada con modificaciones, quedó conformada con 15 artículos y su aplicación alcanza a personas jurídicas, naturales y extranjeras que cometan los delitos definidos en el texto que fue remitido al Ejecutivo nacional para su promulgación.

Al finalizar la sesión en declaraciones a la prensa, el diputado subrayó que sancionaron una “Ley digna, de defensa y cuidado de nuestra patria”.

Señaló que estos cinco años fueron un proceso arduo, tenaz y permanente de recuperación y reconstrucción, y recordó lo ocurrido en ese mismo recinto con “los heraldos negros del fascismo” que planificaron la entrega de país y el robo de empresas estratégicas fundamentales.

El titular parlamentario subrayó que robaron, esquilmaron, se le arrodillaron al imperialismo estadounidense y fueron promotores de las más grandes ofensas contra la venezolanidad, la patria misma y el bienestar del pueblo al promover sanciones contra la gente y acciones criminales.

Contrastó, en ese sentido, que ellos efectuaron “301 sesiones para cuidar a la patria y a nuestra gente”, con la aprobación de 100 leyes como la protección de Chamba Juvenil; de las Personas con Trastornos de Espectro Autista; de garantías a la Maternidad; y del Poder Comunal.

Rodríguez significó que esta última con el trabajo del Ministerio para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana y el presidente Nicolás Maduro, representó una repotenciación de la acción de ese poder que permite al país disponer de una “forma de organización territorial y social poderosísima”.

También mencionó leyes para la nueva la economía productiva que construyen entre todos y así dejar atrás la dependencia petrolera; de los Derechos Humanos; para la protección de la patria como la Simón Bolívar contra el bloqueo; de Extensión de Dominio; y de recuperación de la Guayana Esequiba. El legislador valoró que estos cinco años fueron de trabajo, de lucha y de unidad, donde la Bancada de la Patria y el sector opositor, cada uno desde sus posiciones diferentes, laboraron unidos en favor de todo el pueblo de Venezuela.

