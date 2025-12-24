La Federación Salvadoreña de Baloncesto rindió un homenaje al entrenador Ricardo “Tituya” Renderos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Por su legado y aporte al desarrollo del deporte de las cestas nacional, Ricardo “Tituya” Rederos fue homenajeado, ya que es una de las figuras emblemáticas del baloncesto salvadoreño, con una trayectoria de 50 años como técnico.

En la duela 3 del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, se llevó a cabo, recientemente, la ceremonia, en el marco de la Serie Internacional, la cual lleva el nombre del técnico.

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de Herbert Águila, gerente de la Fesabal. Junto a “Tiyuya” estuvieron acompañandolo sus hijos y exjugadores, entre quienes hay entrenadores.

“El baloncesto es todo, es mi vida”, recalcó Renderos, de 75 años, quien posee en su palmarés siete medallas de oro como entrenador de selecciones nacionales femeninas y masculinas, categorías juveniles y mayores.

Además, dirigió a Cosmos y Denver, entre otros equipos de destacada trayectoria.

“Hay que reconocer lo que uno ha hecho así en vida, yo le doy las gracias a la federación y a quienes organizaron esto. Aquí hay un torneo sub-19 y me pidieron permiso para ponerle mi nombre y para mí es un honor. También le agradezco a Roberto Morales; vinieron jugadores míos de la selección que tuve hace tiempo, también les doy la gracias”, enfatizó el homenajeado.

El técnico heredó el sobrenombre de su padre, el pelotero Antonio “Tituya” Renderos, incluso, confirmó que su primer deporte fue el béisbol.

“Jugué seis años béisbol, pero me pasé al baloncesto porque era más aventura, más seguidas las emociones, por eso me gustó más. Mi papá siempre me decía juegue lo que usted quiera, porque a la fuerza nada es bueno”, relató. Su faceta como entrenador comenzó en 1975 en el Colegio La Asunción, donde trabajó con señoritas de 15-16 años.

Un salto importante en su carrera fue su incorporación al Cosmos, equipo con el celebró varios títulos. “Por tres años fuimos último lugar, pero al siguiente ya fuimos de los cuatro finalistas y después campeón. Gracias a don Mario Raun, que creyó en mí y me dio la oportunidad”, recordó.

Como coach del Denver, Renderos celebró el título en el Torneo de Clubes Campeón de Campeones de Centroamérica y Panamá en 1996. También fue campeón con el Denver en el primer Codicader que organizó El Salvador.

“No sé si fue suerte o la dedicación, porque tuve mucho trabajo en el baloncesto, yo entrenaba hasta domingo y el logro fue ganar…Mis equipos me gustaba que jugaran rápido, con mucha defensa”, mencionó.

