Atlético confirma su confianza en Simeone

Madrid/España/AFP

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ratificó este viernes su confianza en el técnico del equipo, Diego Simeone, pocos días después de la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones.

“Confío plenamente en nuestro proyecto deportivo y en Simeone”, afirmó Gil Marín en un comunicado publicado en la página web del equipo rojiblanco.

“Un mal día no puede hacernos perder la perspectiva”, añadió el responsable ‘colchonero’, en referencia a la derrota 3-0 en Turín el martes pasado en la vuelta de octavos de final de la ‘Champions’, que supuso la eliminación del club madrileño.

“Nuestro partido en Turín fue un mal día que ya es pasado”, dijo Gil Marín, reconociendo, no obstante, que tras una brillante victoria en la ida “es cierto que esa noche no competimos como lo venimos haciendo desde hace años, que no fue el Atleti que conocemos”.

“Es duro para todos, pero tenemos que reconocer que no hicimos las cosas bien. Esto es fútbol, y los atléticos hemos demostrado siempre que sabemos afrontar tanto la victoria como la derrota”, insistió el consejero delegado rojiblanco.

Gil Marín muestra su apoyo a Simeone, recordando como le ofreció la renovación poco después de la goleada 4-0 que le encajó el Borussia Dortmund en octubre pasado en la fase de grupos de la ‘Champions’.

“No fue por ir contracorriente, ni tampoco por agradecerle estos 7 años. Fue porque estoy convencido de que disfrutaremos los próximos tres años como lo hemos venido haciendo hasta ahora”, dijo.

“Estoy seguro de que Diego completará una década en el Atlético de Madrid que cambiará nuestra historia”, añadió Gil Marín.

Poco antes, Simeone había asumido toda la responsabilidad por la dura derrota del martes.

“El responsable soy yo del equipo para todo. El responsable del partido del otro día soy yo. Si la afición se la tiene que agarrar con alguien es conmigo”, dijo en la rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra el Athletic de Bilbao.

“Quedar fuera en octavos de final con el Juventus nos genera dolor y amargura, pero hay que seguir compitiendo como siempre, con las armas que nos han permitido y nos permiten ocupar el lugar que tenemos”, añadió el técnico rojiblanco.